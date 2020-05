Brecelj: Nisem obtožil zdravnikov v Celju

Z demantijem uredniškega komentarja, da bi se njegova ocena o več mrtvih zaradi neustreznih ventilatorjev nanašala na delo zdravnikov v Celju, ki so jih uporabljali, se je danes odzval zdravnik Erik Brecelj . Demanti, sporno mnenje iz kolumne in trditve Breclja za javno televizijo o nevarnih ventilatorjih objavljamo v celoti.

"V komentarju urednika Petra Jančiča »Svoboda Mojce Pašek in Riharda Knaflja« z dne 3.5.2020 je le-ta navedel, da sem obtožil zdravnike v Celju, da so ogrozili 18 bolnikov, ker so naprave uporabljali, da so druge ventilatorje namenili bolnikom, okuženim z novim virusom. Navedba urednika je navadna manipulacija. Nikoli v življenju nisem javno komentiral STROKOVNEGA dela zdravnikov, tudi ne zdravnikov v Celju, sem se pa vedno trudil, da bi bolniki dobili najboljše možno zdravljenje.

Glede na navedeno v izogib odškodninskim in kazenskopravnim posledicam (imenovani urednik mi je namreč s svojo trditvijo očital neposredne kršitve 49. člena Kodeksa zdravniške etike, s katerim je načeloma prepovedano javno komentiranje in razprava ob sumu napačnega strokovnega ravnanja drugega kolega zdravnika) skladno z določilom 26. člena Zakona o medijih zahtevam objavo popravka oziroma odgovora," je v zahtevi za objavo popravka in odgovora zapisal Erik Brecelj.

Brecelj se je s tem odzval na trditve v komentarju: "Svoboda Mojce Pašek in Riharda Knaflja":

"V Celju so s temi ventilatorji zdravili 18 bolnikov, in zdravniki – med njimi predstojnik oddelka za intenzivno interno medicino Matej Podbregar – so pisno ocenili, da gre za varne in za uporabo enostavne naprave, ki pomagajo, ko boljših ni mogoče dobiti. Pri rabi ni bilo zapletov. Uporabljali so jih pri običajnih bolnikih, ne tistih, ki so zboleli za boleznijo covid-19. Javna televizija pa je v petek objavila izjavo zdravnika Erika Breclja, da ima bolnik, če zdravnik uporabi te naprave, manj možnosti, da preživi, in da je posledica uporabe več mrtvih. Če povemo naravnost: Brecelj je obtožil zdravnike v Celju, da so ogrozili 18 bolnikov, ker so te naprave uporabljali, da so druge ventilatorje namenili bolnikom, okuženim z novim koronavirusom.

To pa ni več šala. In ne bo."

Celotno kolumno lahko preberete tukaj: