Bo država prekinila pogodbo z Geneplanetom?

Dobave zaščitne opreme so po oddaji Tarča na Televiziji Slovenija dvignile veliko prahu. Opozicija je po oddaji napovedala interpelacijo gospodarskega ministra Zdravka Počivalška oziroma interpelacijo celotne aktualne vlade pod vodstvom Janeza Janše. Kljub prepovedi zbiranja zaradi epidemije novega koronavirusa so v več mestih po Sloveniji že potekali protesti. K čimprejšnji razjasnitvi okoliščin je pristojne institucije pozval tudi predsednik republike Borut Pahor.

Vlada je na kritike pri dobavi zaščitne opreme in izbiri posameznih dobaviteljev odgovorila s pripravo poročila, ki so ga pristojni resorji pripravljali konec aprila in po začetku obravnave na vladi nanj oddali tudi pripombe. Po potrditvi na vladi lahko javno objavo poročila predvidoma pričakujemo še danes.

Geneplanet zavodu predlagal sporazumno prekinitev pogodbe

Medtem je Geneplanet, ki za državo dobavlja ventilatorje, po seriji odmevnih novinarskih prispevkov o domnevnih nepravilnostih pri nabavah zavodu za blagovne rezerve predlagal sporazumno razvezo pogodbe. Minister Počivalšek, ki kljub očitkom o lobiranju za sklenitev posla med zavodom in Geneplanetom za zdaj še uživa podporo premierja Janše, je ob tem pozval ministrstvo za zdravje, naj poda svoje mnenje o potrebnosti ventilatorjev, ki jih je oziroma jih je po pogodbi dolžen dobaviti Geneplanet.

Premier Janez Janša kljub očitkom o tem, da je Zdravko Počivalšek lobiral za posel med zavodom za blagovne rezerve in podjetjem Geneplanet, še naprej zaupa gospodarskemu ministru. Foto: Posnetek zaslona

Gantar: Imamo dovolj ventilatorjev

Minister za zdravje Tomaž Gantar zato od zavoda za blagovne rezerve pričakuje podatke o tem, koliko ventilatorjev je že bilo dobavljenih in koliko naj bi jih v Slovenijo še prišlo, katerega tipa, kdaj in po kakšni ceni. Gantar je medtem sicer že pridobil mnenje strokovne skupine, v kateri je za področje ventilatorjev pristojen zdravnik Marko Noč. Po njihovih informacijah imamo v državi trenutno 423 ventilatorjev, v to številko pa so vključeni tudi tisti, ki jih je že dobavil Geneplanet. Svojo plat zgodbe o nabavi ventilatorjev sirius R30 bo sicer danes predstavil tudi Geneplanet, še poroča STA.