Po več tednih se spet odpirajo lokali, restavracije, frizerski saloni in cerkve

V restavracijah in lokalih bo strežba za zdaj mogoča le na terasah in vrtovih. Foto: Getty Images

V okviru rahljanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa so od danes po več tednih znova dovoljene nekatere dejavnosti, med drugim strežba na terasah in vrtovih gostinskih lokalov, odprle se bodo lahko določene trgovine, spet bodo obratovali frizerski saloni. Pri tem morajo zaposleni in stranke upoštevati ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.

Na terasah in letnih vrtovih gostinskih lokalov bodo morale biti mize razporejene tako, da bo med posameznimi strankami najmanj meter in pol razdalje. Obiskovalci lokalov morajo takrat, ko uporabijo sanitarije oziroma vstopijo v drug zaprti prostor, uporabiti masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela.

Vrata spet odpirajo tudi frizerski in kozmetični saloni

Odpirajo se tudi trgovine do velikosti 400 kvadratnih metrov prodajnega prostora, kar pa še ne velja za tiste v trgovskih centrih. Če ima prodajalna v trgovskem centru lasten vhod od zunaj, bo lahko odprta. Trgovine, ki omogočajo pomerjanje oblačil, bodo morale med drugim zagotoviti razkuževanje in učinkovito prezračevanje kabin za pomerjanje po vsaki uporabi.

Od danes bodo spet lahko potekale frizerske, kozmetične in masažne storitve. Stranke naj se naročajo po telefonu in naj storitve opravljajo ob točno določenem terminu, saj čakanje v salonu z izjemo spremljevalcev otrok in invalidov ni dovoljeno.

Danes spet možni športni treningi, a zgolj v nekontaknih disciplinah

Sproščene so tudi storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter izdelava ključev in storitve fotografov, fotokopirnic, urarjev ter zlatarjev, če je stik s potrošnikom minimalen. Vse navedene storitve je dovoljeno ponujati in prodajati le ob strogem upoštevanju navodil NIJZ, na način, da se prepreči možnost okužbe ali je možnost minimalna.

Dopoldne bodo znani rezultati nacionalne raziskave o razširjenosti covida-19 Na vladni novinarski konferenci bodo predvidoma danes ob 11. uri predstavili rezultate nacionalne raziskave o razširjenosti covida-19. Vanjo so strokovnjaki vključili 1.368 oseb, do zdaj znani podatki pa ne kažejo velike razširjenosti virusa. Izsledki raziskave bodo sicer podlaga za nadaljnje odločitve o rahljanju ukrepov. Raziskavo so začeli 20. aprila, predstojnik inštituta za mikrobiologijo in vodja raziskave Miroslav Petrovec pa je potrdil, da so v raziskavi ekipe na domu obiskale 1.368 oseb in jim odvzele vzorce. Po do zdaj objavljenih podatkih so v raziskavi na podlagi odvzetih brisov dokazali eno novo okužbo, in sicer 25. aprila.

Sproščajo se tudi nekatere omejitve na področju športa. Vrhunski športniki v Sloveniji lahko od danes naprej začnejo trenirati, a zgolj v nekontaktnih disciplinah, kot so v sklopu rahljanja ukrepov v boju z novim koronavirusom dejali predstavniki slovenske vlade. Glede podrobnosti izvedbe sproščanja treningov po različnih športih mora vlada sicer še odločiti, kar bi se lahko zgodilo še danes.

Cerkve in džamija danes spet odpirajo vrata za vernike

Svoja vrata za udeležbo vernikov pri mašah in drugih bogoslužjih pa danes spet odpirajo cerkve. Po navodilih, ki so jih dali škofje Katoliške cerkve v Sloveniji, bo moral vsak vernik v cerkvi nositi zaščitno masko, pred vstopom pa si bo treba razkužiti roke. Verniki bodo lahko sveto obhajilo prejeli le na roko brez drugih izjem. Razdalja med med njimi mora v klopeh ostati najmanj 1,5 metra, vsaka druga vrsta mora biti prazna, pri čemer omejitve ne veljajo za člane istega gospodinjstva.

Župnik Martin Golob iz Srednje vasi v Bohinju je za STA povedal, da bodo bogoslužja od ponedeljka potekala tako, da bodo za vernike, ki morajo nositi zaščitno masko, zagotovili dovolj razkužil, pazili bodo in ohranjali predpisano razdaljo. V Bohinju imajo po njegovih besedah tako veliko cerkev, da bi lahko bilo v njej po omenjenih pravilih naenkrat približno 50 ljudi. "To pomeni na vsako klop po dva vernika, vmes pa ena klop prazna," je pojasnil. Zanj to pomeni, da bo ob nedeljah moral maševati najmanj trikrat.

Nekje pa so se odločili, da cerkve z današnjim dnem še ne bodo odprli. V župniji Stopiče pri Novem mestu so na primer izračunali, da bi lahko župnijska cerkev ob spoštovanju omejitev sprejela le 30 vernikov, kar pa je veliko manj, kot jih obišče nedeljsko mašo. Zato so se odločili, da bodo maše, dokler ukrepi ne bodo dodatno razrahljani, še naprej potekale izključno preko spleta.

Prav tako s postopnih izvajanjem verskih obredov danes začenjajo v Islamski skupnosti v Sloveniji. V Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana in drugih verskih objektih skupnosti bodo opravljali opoldansko molitev skupaj z branjem Korana, večerno molitev in nočno molitev ter petkovo molitev, ki bo potekala dvakrat, če bo treba. Vstop v verske objekte bodo dovolili samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal. Verouk pa bo še naprej potekal na daljavo, so sporočili iz Islamske skupnosti v Sloveniji.