Po 45 dneh: najmlajši hrvaški bolnik premagal covid-19

Za boleznijo covid-19 je zbolela tudi dečkova mama, 29-letna Karolina Spudić, medtem ko je očeta Roberta bolezen obšla, poročajo na hrvaškem spletnem portalu Jutarnji list.

Usoden obisk frizerskega salona

Z virusom se je najprej okužila mama. Kot je pozneje analizirala dogajanje, se je okužila 17. marca, med obiskom maminega frizerskega salona, med čakanjem na to, da v trgovini razpakirajo embalaže adaptiranega mleka, ki ga je nameravala kupiti.

Ko se je čez nekaj dni izkazalo, da je ena od maminih strank, sicer dolgoletna družinska prijateljica, ki med obiskom frizerskega salona ni kazala nobenih simptomov okužbe, pozitivna na virus SARS-CoV-2, jo je začelo skrbeti.

"Imela sem močne glavobole, ki jih tudi tableta ni odpravila. Izgubila sem tek, okus in vonj, imela sem rahlo povišano temperaturo. Ko sem izvedela, da je bila gospa iz salona pozitivna na testu, sem se 22. marca tudi sama odločila za testiranje," je pripovedovala v pogovoru za Jutarnji list.

Foto: Getty Images

Kljub slabemu počutju je test negativen

Sprva ji je odleglo, ker je bil test negativen, a slabo počutje se je nadaljevalo. "Obiskala sem družinsko zdravnico, ki mi je predpisala antibiotik širokega spektra. Ker se stanje tudi po 12 dneh ni izboljšalo, sem prosila za ponovitev testa. Nisem trdila, da sem se okužila, želela sem le vedeti, kaj se dogaja z mano. Zdravnica je končno dosegla, da so mi ponovno odvzeli bris in tokrat je bil izvid pozitiven," se spominja mlada mamica, ki je pozneje natančno analizirala dogajanje in kar ni mogla verjeti, da se je okužila na tak način. V salonu, kjer so bila vrata na široko odprta, prostor razkužen, okuženi stranki pa se v nobenem trenutku ni približala na manj kot dva metra.

Foto: Getty Images

Razmišljala je, da je bila morda po težki nosečnosti in zahtevnem porodu (rodila je tri tedne prezgodaj, s carskim rezom) morda manj odporna in zato bolj dovzetna za okužbe kot sicer.

Dragocena mamina pomoč

Karolina se je doma umaknila v samoizolacijo, delno skrb za sina pa je prevzela njena mama, ki se je preselila v hčerkino hišo, kjer je skupaj z zetom skrbela za malega.

"Mami je rekla, da je pripravljena tvegati za Noela. Sprejela sem njeno ponudbo, sama sem ji povsem zaupala. Vzgojila je nas tri otroke in vedela sem, da je sin v dobrih rokah," je povedala Karolina, ki je doma dosledno upoštevala vse higienske ukrepe.

Izredni higienski ukrepi

"Obe z mamo sva ves čas nosili zaščitni maski in rokavice, vse, česar sem se dotaknila, sem razkužila. Prhala sem se petkrat dnevno. Nosila sem zgolj bela bombažna oblačila, ki sem jih prala na najvišji temperaturi. Uporabljala sem vedno isti plastični kozarec in isti pribor, ki se je v pomivalnem stroju pral ločeno od ostalega pribora. Ni bilo lahko, a smo se zavedali, da so takšni ukrepi nujno potrebni, če želimo zaščititi mami in Roberta," je razložila.

Noel je bolezen dokaj dobro prenašal. "En dan je imel povišano temperaturo (38.7) in je izgubil tek. Pojedel je trikrat manj kot običajno, bil je bolj razdražljiv in je imel nekaj težav z dihanjem, a na splošno je bolezen dokaj dobro prenašal," je povedala Karolina.

Foto: Getty Images

Stigma zaradi bolezni

Spregovorila je tudi o nepričakovani stigmi, ki se je družine oprijela zaradi bolezni. "Robijev oče je politik in že prej sem se zavedala, kaj njegov priimek pomeni v našem kraju, zato sem bila na ogovarjanje pripravljena, no, nisem pa bila pripravljena na odnos, ki smo ga doživeli zaradi koronavirusa. Ljudje so klicali policijo, če so opazili, da moja tašča, ki sploh ne živi v naši hiši, zunaj obeša perilo, enkrat se je zgodilo celo, da so klicali policijo, ker so videli sosedo na sprehodu z dojenčkom in so mislili, da gre zame.

V najbolj kritičnem obdobju 14 dni je policija tudi po trikrat dnevno prihajala na naše dvorišče. V službi so natisnili mojo sliko z družbenih omrežij in opozorili vratarja, naj me ne spusti v zgradbo, če bi slučajno prišla," se je spominjala neprijetnih izkušenj in hkrati izpostavila podporo ljudi, od katerih pomoči ni pričakovala. Na primer članov ene od Facebook skupin, katere članica je, pa porodnice, s katero sta v porodnišnici ležali v isti sobi.

Foto: Getty Images

Končno - dvakrat negativen test

Karolino in Noela so ponovno testirali 10. in 28. aprila, a je bil izvid še vedno pozitiven.

Sreča se jima je nasmehnila 28. aprila, ko sta dočakala težko pričakovani negativni test. A ker eden ni dovolj, sta morala na ponovno testiranje. Tudi test 1. maja je bil negativen.

Kako je sprejela novico? "Neopisljivo, čustveno. Vem samo, da je Robert zgrabil Noela in ga objel tako močno, kot še nihče nikogar, meni pa je z ramen odpadla tona bremena," se je težke preizkušnje spominjala ena od nekaj več kot dva tisoč Hrvatov z okužbo novega koronavirusa.