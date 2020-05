Na zavodu za blagovne rezerve bodo o razveljavitvi pogodb z Geneplanetom odločali na podlagi mnenja pristojnih institucij

Na zavodu za blagovne rezerve se bodo glede sporazumne razveljavitve sklenjenih pogodb za zaščitno opremo, k čemur je pozval Geneplanet, odločili na podlagi odgovora pristojnih institucij. "Dokler s strani pristojnih institucij ne prejmemo strokovne odločitve, pa smo dolžni ravnati skladno z veljavnimi pogodbami in predpisi," so pojasnili.

"Na zavodu za blagovne rezerve obžalujemo, da se je podjetje Geneplanet zaradi medijskega linča odločilo za odkup dobavljenih ventilatorjev in preklic preostalega naročila," je v. d. direktorja zavoda Tomi Rumpf zapisal v sporočilu za javnost. Kot je pojasnil, jih je vodstvo podjetja v soboto obvestilo, da predlagajo odstop od že sklenjenih dogovorov, odgovorili pa so jim, da bodo "ta predlog obravnavali z vso resnostjo in odgovornostjo".

Kot je navedel Rumpf, zavod za blagovne rezerve ni pristojen za sprejemanje "tako zahtevnih, strokovno kompleksnih in za položaj širše družbe pomembnih odločitev", zato so se za mnenje in strokovno odločitev takoj obrnili na tiste, ki so pristojni za položaj zdravstva in opremljenosti zdravstvenih ustanov.

"Naša dokončna odločitev glede sporazumne razveljavitve sklenjenih pogodb oziroma morebitne prekinitve poslovnega razmerja zavoda s podjetjem Geneplanet bo temeljila na odgovoru pristojnih institucij," je napovedal Rumpf in dodal, da so do prejema strokovne odločitve dolžni ravnati skladno z veljavnimi pogodbami in predpisi.

"Osebno sem sicer prepričan, da so ventilatorji, ki jih je Geneplanet dobavil v najbolj ključnih trenutkih, že olajšali delo marsikatere zdravstvene ustanove in tako pomagali bolnikom, okuženim s SARS-CoV-2," je še dodal v. d. direktorja zavoda za blagovne rezerve.

"Ime družbe se pojavlja v negativnem kontekstu brez utemeljenega razloga"

Direktor podjetja Geneplanet Marko Bitenc je namreč zavodu za blagovne rezerve predlagal razvezo pogodb za dobavo ventilatorjev v delu, kjer še ni bila izpolnjena, odkup že dobavljenih ventilatorjev po dobavni ceni in vračilo predplačila ter razvezo pogodb za dobavo zaščitnih mask v delih, kjer te še niso bile izpolnjene. Zatrdil je, da se zaradi poročanja o domnevnih nepravilnostih pri nabavah zaščitne opreme ime družbe pojavlja v negativnem kontekstu brez utemeljenega razloga, kar škoduje njenemu ugledu.

V četrtkovi oddaji Tarča na Televiziji Slovenija se je namreč odprlo vprašanje ustreznosti ventilatorjev za umetno predihavanje Siriusmed R30, ki jih je zavod za blagovne rezerve naročil pri Geneplanetu, ki je sicer do sedaj dostavilo 110 ventilatorjev, do 15. maja pa jih mora skupaj 220. Po mnenju neformalne strokovne skupine strokovnjakov, ki je bila izbrana za ocenjevanje ponudb respiratorjev, namreč omenjene naprave niso primerne za predihavanje bolnikov, ki potrebujejo nadzorovano predihavanje zaradi covida-19.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v oddaji očitke o nepravilnosti zanikal in zatrdil, da to ni edino strokovno mnenje, ki so ga dobili. Pojasnil je, da so te ventilatorje kupili, ker so bili v tistem trenutku na voljo, tudi če niso bili mercedesi, ampak golfi.

Glede predloga Geneplaneta za razvezo pogodb pa je v soboto pojasnil, da bo o tem odločilo ministrstvo za zdravje.