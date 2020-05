Grožnje zdravniku Rihardu Knaflju preverja tudi policija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdravnik Rihard Knafelj, član neformalne strokovne skupine strokovnjakov, ki je ocenjevala ponudbe ventilatorjev, je bil po nastopu v četrtkovi oddaji Tarča deležen groženj. Te je tudi prijavil policiji. Zaradi varovanja osebnih podatkov na policiji podrobnosti niso razkrili, so pa potrdili, da so prejeli prijavo groženj prek družbenih omrežij.

Četrtkova oddaja Tarča, že druga, posvečena nabavam varovalne in medicinske opreme za potrebe obvladovanja epidemije novega koronavirusa, je zelo odmevala v javnosti. Rihard Knafelj je v oddaji med drugim pojasnil, da ventilator, ki ga je zavod za blagovne rezerve naročil pri podjetju Geneplanet, ni primeren za predihavanje bolnikov, ki potrebujejo nadzorovano predihavanje zaradi bolezni covid-19, poroča STA.

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je zatrdil, da so ventilatorje tega podjetja že pred tem kupili tako v UKC Ljubljana kot v celjski bolnišnici. Na Knafljeve ugotovitve pa je minister odgovoril, da "stroka ni en zdravnik". Kot je poudaril minister, so te ventilatorje kupili, ker so bili v tistem trenutku na voljo, tudi če niso bili mercedesi, ampak golfi.

Po Knafljevih besedah pa so enega izmed naročenih ventilatorjev v UKC Ljubljana prejeli in preizkusili na samo enem neproblematičnem bolniku, nato pa ga spravili v skladišče.

S tem, ko se je javno izpostavil, je Knafelj v javnosti požel veliko pohval, a tudi javnih napadov in groženj.

