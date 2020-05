Ljubljana se prebuja #video

Če je še pred enim mesecem ljubljansko središče spominjalo na sceno iz filma "Jaz, legenda", v kateri se je Will Smith sprehajal po praznih ulicah, je ob postopnem rahljanju ukrepov in ugodnih podatkih o zajezitvi širitve virusa slika te dni drugačna. Kot bi se ulice počasi prebujale. Mestni utrip je že nekoliko bolj živahen, vse več je sprehajalcev in kolesarjev, v mnogih lokalih pa že nekaj dni ponujajo sladoled in kavo za seboj.

Vse od trenutka, ko je postalo jasno, da bodo s ponedeljkom lahko, ob upoštevanju varnostnih ukrepov, zaživele tudi terase lokalov, pa so se dela lotili tudi preostali gostinci. Konec tedna je minil v znamenju rezanja vej, pometanja, čiščenja tal, postavljanja miz in stolov …

