To so trije možni scenariji razvoja pandemije, eden je bolj verjeten

Skupina ameriških znanstvenikov je v najnovejšem poročilu razdelala tri možne scenarije razvoja pandemije. Najbolj verjeten naj bil tisti, ki predvideva, da se bo širjenje okužb nadaljevalo najmanj 18 mesecev do dveh let, vse dokler se z novim koronavirusom ne okuži 60 do 70 odstotkov svetovne populacije. Javnosti svetujejo, naj se pripravi na drugi veliki val širjenja virusa, ki nas čaka to jesen ali zimo.

"Epidemije ne bomo mogli zaustaviti, vse dokler se z virusom ne okuži dve tretjini ljudi, šele takrat bomo lahko razvili odpornost na virus SARS-CoV-2, kar bo pomenilo, da smo virus premagali.

Pričakovanja, da se bo val okužb kmalu umiril, so nerealne in so v nasprotju s spoznanji mikrobiologije," je v pogovoru za CNN pojasnil Mike Osterholm, vodja Centra za raziskovanje in politiko nalezljivih bolezni (CIDRAP) na Učiteljišču v Minnesoti, ki se s tveganji pandemije ukvarja že 20 let, na tem področju pa je že večkrat svetoval ameriškim predsednikom.

Zadnje poročilo je napisal skupaj z epidemiologom Marcom Lipsitchom s Harvard School of Public Health, epidemiologinjo dr. Kristine Moore in zgodovinarjem Johnom Barryjem, avtorjem knjige Velika gripa, ki govori o pandemiji gripe leta 1918.

"Glede na to, da je SARS-CoV-2 nov virus, nanj nihče ni imun. Pandemija bo verjetno trajala še najmanj 18 do 24 mesecev, ko se bo imuniteta množic postopoma razvijala znotraj populacije. Že dlje časa poudarjam, da se moramo, če želimo razumeti razvoj nalezljive bolezni, učiti iz zgodovine," je opozoril Lipsitch in dodal, da se zaradi daljše inkubacije, širjenja okužb tudi preko asimptomatičnih pacientov (pacientov brez simptomov, ki se sploh ne zavedajo, da so okuženi) in večjega faktorja RO – gre za osnovno reprodukcijsko število, ki predstavlja povprečno število okužb, ki jih v času svoje okuženosti povzroči okuženi, covid-19 širi hitreje kot običajna gripa.

Znanstveniki še navajajo, da bi politiki morali prenehati govoriti o koncu pandemije, ampak bi namesto tega svoje državljane morali pripraviti na dolgotrajen boj.

Lipsitch in Osterholm sta dejala, da ju preseneča rahljanje ukrepov v številnih državah.

"Mislim, da se države lotevajo eksperimenta, ki nas bo verjetno stal življenje, še posebej tam, kjer ukrepe ukinjajo brez nadzorovanja nad širjenjem okužb," je dejal Lipsitch in poudaril, da nekatere države ukrepe odpravljajo v trenutku, ko imajo več novih okužb, kot so jih imeli, ko so omejitve uvedli."

Znanstveniki se strinjajo, da cepiva, ki bi lahko bistveno vplivalo na potek pandemije, pred letom 2021 ni pričakovati.

Napovedali so tri možne scenarije: Prvi scenarij: Epidemija se bo nadaljevala v podobni krivulji kot do zdaj, s serijo manjših valov okužb med letom in bi povsem izzvenela prihodnje leto. Drugi scenarij: Pandemija sploh še ni dosegla vrhunca. Po prvem valu lahko pričakujemo še večjega, in sicer to jesen ali zimo, in še enega ali pa več manjših v letu 2021.



Ta scenarij bo zahteval ponovno vzpostavitev ukrepov za socialno distanciranje in zmanjševanje števila okužb jeseni. Znanstveniki predvidevajo, da je ta scenarij zelo podoben tistemu, iz pandemije leta 1918 in 1919, v obdobju torej, ko je po svetu pustošila španska gripa. Tretji scenarij: Predvideva t. i. počasno izgorevanje, pri katerem bo virus z leti postopoma oslabel. V tem obdobju bodo ljudje zaradi novega koronavirusa še vedno zbolevali in umirali, a omejitvenih ukrepov ne bo.

Znanstveniki ameriški in ostalim vladam svetujejo, naj se pripravijo na drugi scenarij, ki se jim zdi najbolj verjeten, še posebej zato, ker v bližnji prihodnosti ne gre računati ne na cepivo ne na imuniteto množic.

Tudi imunolog Anthony Fauci, ki že več kot 20 leti vodi ameriški Nacionalni inštitut za alergije in nalezljive bolezni, se strinja, da bi pandemija lahko trajala še polni dve leti.