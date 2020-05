Termini salonov se hitro polnijo #video

Od ponedeljka naprej bo v Sloveniji v frizerskih in drugih salonih obvezna uporaba razkužila in obvezno dobro zdravstveno stanje. Navodila nacionalnega inštituta za javno zdravje so precej podrobna, zapletena, poskrbela so tudi za nekaj odprtih vprašanj. Termini se hitro polnijo, v salonih se odvijajo zadnje priprave in prilagoditve.