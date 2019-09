Pot med krošnjami Pohorje na Rogli

Oglasno sporočilo

Pot med krošnjami Pohorje je prvo tovrstno doživetje v Sloveniji, mogoče pa ste podobno zanimivost srečali že v Nemčiji ali na Češkem. Postavljena je v osrčje neskončnih pohorskih gozdov, na vrh Rogle, kot del že tako pestre doživljajske ponudbe na nadmorski višini 1517 metrov. Pot vam bo pokazala izjemne razglede ter vas podučila, zakaj je pohorska narava edinstvena. Lahko boste raziskali smreke vse od korenin do vrhov krošenj in postali delček gozdnega življenja.

Kaj vam bo ponudila Pot med krošnjami? • 37 metrov visok opazovalni stolp z edinstvenim pogledom iz ptičje perspektive. • 1.043 metrov dolgo sprehajalno pot, ki vodi med krošnje dreves. • 20 metrov nad tlemi nameščen vodoravni del poti. • Adrenalinske postaje, kot je zares strašno navidezno brezno, ki so seveda popolnoma varne. • Poučne postaje, ki vas bodo popeljale v rastlinski in živalski svet Pohorja.

Tudi za invalidske in otroške vozičke

Na Poti med krošnjami ni ovir, največji vzpon pa je med dvema in šestimi odstotki, s čimer je pot zares prilagojena otroškim in invalidskim vozičkom. Stranske mreže in ograje so prozorne, da omogočajo popolno vidljivost tako za uporabnike invalidskih vozičkov kot za majhne otroke.

Ste vedeli?

Kadar bi na pot želeli pripeljati nekoga, ki sicer invalidskega vozička ne uporablja, niste pa prepričani, da bo pot v celoti zmogel prehoditi, vas neposredno ob prodaji vstopnic čakata dva invalidska vozička, ki ju lahko uporabite brezplačno.

Kaj pa kužki?

Zaradi strogih standardov in varnosti, ki jih Pot med krošnjami Pohorje zagotavlja kljub prisotnosti majhnih otrok, psom vstop na Pot med krošnjami žal ni dovoljen. Kljub temu vam kužka ni treba pustiti doma, saj jih imajo zelo radi. Namestite ga lahko v posebne udobne in čiste pasje hiške, ki so pripravljene pred vhodom na Pot med krošnjami, uporabite pa jih lahko popolnoma brezplačno.

Kdaj se lahko oglasimo?

Pot med krošnjami Pohorje svoja vrata odpira 20. septembra ob 14. uri. Vse od takrat bo Pot med krošnjami Pohorje odprta 363 dni na leto – vsak dan, razen na dan mrtvih (1. novembra) in na božični večer (24. decembra).

Več o poti preverite na www.potmedkrosnjamipohorje.si.

