Atrakcija, ki jo imamo tudi pri nas, se širi po svetu #video

V Zagrebu so leta 2015 po dveh letih načrtovanja in priprav odprli Muzej iluzij. Kot namigne že njegovo ime, obiskovalcem ponuja obilico optičnih iluzij, ki jim dajejo občutek, da so vstopili v nadrealen svet, v katerem je vse mogoče, obenem pa nič ni resnično.

Cilj Muzeja iluzij je ljudem dokazati, da je muzej lahko izobraževalen – obiskovalcem približa biologijo, matematiko, fiziko in psihologijo – in hkrati zabaven, je leto dni po odprtju v Zagrebu za Siol.net povedal soustanovitelj muzeja Roko Živković.

Zagrebški Muzej iluzij je v kratkem času postal ena največjih atrakcij hrvaškega glavnega mesta in kmalu so podružnice začeli odpirati po vsem svetu. Zdaj jih imajo okoli 30, med drugim v Parizu, New Yorku, Dubaju, Torontu, na Dunaju in v Šanghaju, že od leta 2016 pa tudi v Ljubljani.

Živković je nedavno za Reuters izjavil, da so zdaj že največja muzejska franšiza na svetu, samo med pandemijo koronavirusa so odprli osem novih podružnic.

Da so se iz Evrope razširili tudi na druge celine, je bila pravzaprav ideja obiskovalcev, je povedal. "Med obiskom zagrebškega muzeja so nam govorili, da bi morali kaj takega odpreti tudi v njihovih domačih mestih, in tako se je rodila zamisel za franšizni poslovni model," je pojasnil.

Po drugi strani pa je pandemija prizadela tudi njihov posel. Število obiskovalcev je padlo, ponekod so morali zapreti, medtem ko je na večini odprtih lokacij število obiskovalcev, ki so lahko hkrati v muzeju, močno omejeno. "Zdaj čakamo, da se življenje spet normalizira, z njim pa tudi posel," je dejal Živković.

