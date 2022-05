Vrtoglavica zagotovljena: Čehi imajo najdaljšo visečo brv na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Viseča brv, ki so jo postavili v čeških hribih, je nov naslov za adrenalinske navdušence.

Petek, 13., ni nujno nesrečen dan, temveč je lahko tudi pravi termin za odprtje kakšne adrenalinske atrakcije. Takšnega mnenja so bili v češkem gorskem letovišču Dolni Morava blizu meje s Poljsko, kjer so 13. maja odprli svojo najnovejšo pridobitev, najdaljšo visečo brv na svetu, ki so jo gradili dve leti.

Sky Bridge oziroma nebesni most, ki so ga postavili na obronkih gorovja Jeseniky, je dolg kar 721 metrov, na najbolj vrtoglavi točki pa se pne 95 metrov nad tlemi.

Foto: Sky Bridge 721

Da bi zagotovili varnost, je "promet" po 1,2 metra široki brvi urejen enosmerno, število sprehajalcev po brvi je omejeno, ob nakupu vstopnice pa je treba rezervirati tudi čas, ko se nameravate sprehoditi po njem.

Foto: Sky Bridge 721

Letovišče Dolni Morava, ki pozimi priteguje predvsem smučarje, je sicer v toplem delu leta raj za adrenalinske navdušence in pohodnike. Že leta 2015 so denimo odprli Sky Walk, spiralasto sprehajalno strukturo, podobno Poti med krošnjami na Rogli.

Sky Walk in Sky Bridge v ozadju Foto: Sky Bridge 721

Češka viseča brv je naziv najdaljše na svetu prevzela od portugalske, ki so jo odprli lani: