V okolici Ljubljane zrasel labirint, velik za šest nogometnih igrišč #foto

Po lanski uspešni premieri je v Krtini tudi letos zrasel koruzni labirint, ki bo odprt vse do noči čarovnic.

V Krtini, kakšnih 20 minut oddaljeni od Ljubljane, obiskovalce znova vabi koruzni labirint. Velik je za kar šest nogometnih igrišč, v njem pa so urejene zabavno-poučne točke, ki čakajo, da jih obiskovalci odkrijejo. Večino jih je mogoče najti s pomočjo zemljevida, nekaj pa jih je tudi skritih in jih je treba poiskati na lastno pest.

Foto: Koruzni labirint Krtina

"Letos smo za motiv labirinta izbrali ameriškega staroselca," je povedal idejni vodja projekta Luka Kastelic, ki se s postavljanjem koruznih labirintov ukvarja že več kot deset let. Kot je pojasnil, jih je za motiv navdahnilo dejstvo, da je koruza k nam v Evropo prišla z zahodne poloble.

Koruzni labirint ima dva vhoda in dva izhoda, nanj pa je mogoče z višine pogledati z mostu, postavljenega v središču. Letošnja novost je bar, kjer lahko obiskovalci posedijo v senci koruze in se okrepčajo z brezalkoholno pijačo.

Foto: Koruzni labirint Krtina

Labirint v Krtini je avgusta odprt vsak dan med 9. in 20. uro, ob petkih pa vabijo tudi v nočni labirint med 21. uro in polnočjo. Odprti bodo vse do 31. oktobra, ko tako kot lani pripravljajo tematsko praznovanje noči čarovnic.

