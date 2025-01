Policista sta drzna tatova ujela v prostem času

Ljubljanska policista sta se v prostem času v sredo zvečer po naključju znašla na pravem kraju, da sta prijela osumljenca, ki sta ženski ukradla denarnico. Prvi policist je bil na poti iz službe domov, ko je opazil tatvino in prijel enega tatu, drugi je pobegnil, a ga je prijel policist, ki je bil prav tako v svojem prostem času v sosednji ulici.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, je policist, ki je bil na poti iz službe, v sredo zvečer nekaj po 21. uri v središču Ljubljane opazil osumljenca, ki sta pristopila do oškodovanke na ulici in ji ukradla denarnico.

Policist je takoj posredoval in uspelo mu je zadržati enega od osumljencev. Med posredovanjem je drugi osumljenec napadel policista, da bi sostorilcu omogočil pobeg, a mu to ni uspelo. Policist je enega osumljenca zadržal, drugi pa je pobegnil.

Na srečo je v sosednji ulici po naključju bil še en policist, prav tako v svojem prostem času. Ko je videl bežečega tatu, ga je prijel.