Že tisoč Slovencev izginilo v labirintu strahov

V Krtini letos obljubljajo najbolj inovativno praznovanje noči čarovnic v Sloveniji. "Čez dan pričakujemo več družin z mlajšimi otroki, zvečer pa starejše, mladino. Ponoči je težja orientacija, doživetje je bolj srhljivo," vabi Luka Kastelic, ustanovitelj koruznega labirinta, za katerega je dobil idejo na televiziji.

Foto: Ana Kovač

"Po krajši raziskavi sem ugotovil, da je ta tip zabave v Ameriki zelo razširjen, prvi labirint so imeli že leta 1993." Odločil se je, da ga pripelje v Slovenijo. Prvega je postavil v Mariboru, ta, ki je v Krtini, pa obiskovalce vabi že od letošnjega poletja. Po njem se je sprehodilo več kot tisoč ljudi.

Labirint je v obliki zmaja, velik pa je za šest nogometnih igrišč. Da ga prehodite, potrebujete dobro uro. "V labirintu je 14 zabavno-poučnih točk, kjer se odrasli in otroci naučijo novih stvari, med drugim tudi čaranja in optičnih iluzij." Čeprav se v labirintu veliko ljudi izgubi, hitro spet najdejo pravo pot. "Labirint je ustvarjen tako, da tudi če se izgubiš, narediš dva ovinka desno, dva levo in prideš do ene od interaktivnih točk. Potem pogledaš zemljevid in hitro nadaljuješ naprej, kamor želiš."

Ta teden v koruznem labirintu poteka "Halloweek". Med potjo vas bodo tako prestrašili duhovi, okostnjaki in kakšna čarovnica. Občudovali boste lahko tudi umetniško oblikovane buče, ki so delo Luke Kastelica. Ta se je z rezljanjem buč začel ukvarjati že pred 20 leti.

Foto: Ana Kovač "3D rezljanja buč me je naučil prijatelj. In potem sva jih kot študenta prodajala za noč čarovnic, da sva si prislužila nekaj denarja, takrat so to bili še tolarji. Zdaj sem spet obudil svojo strast in vesel sem, da jo lahko pokažem še komu drugemu," navdušeno razlaga in vas vabi, da si jih ogledate tudi vi. Halloweek lahko ujamete vse do nedelje, 31. oktobra, odprt pa je od 10. do 22. ure.

