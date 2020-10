Strašljivi prigrizki, ki bodo popestrili noč čarovnic #video

Z malo truda in nekaj iznajdljivosti lahko ta konec tedna pripravite nekaj kulinaričnih dobrot, ki bodo v zabavo vsej družini. Precej jih najdete na spletu ali na Instagramu, le pobrskati morate malo. Veliko preprostih, a zanimivih zamisli ponujata strani Proper Tasty in Twisted. Nekaj si jih lahko ogledate tudi v videu na vrhu članka.

Mehiški čips z omakami, postrežen v buči

Buči izdolbite notranjost, nato ji izrežite oči in usta, v katera položite nekaj papirja za peko. Nanj nasujte omako guacamole, okrog pa čips tortilja. Luknjo na vrhu buče, ki ste jo izrezali, ko ste praznili notranjost, pa lahko preprosto zapolnite tako, da nanjo položite skledo s kakšno drugo omako, v katero boste tudi pomakali mehiški čips.

Trdo kuhana jajca in jajčni namaz

Jajca kuhajte 10 min, nato jim malce razbijte lupine in jih položite v plastično vrečko za zmrzovanje. Dodajte malo jedilne barve (najbolje črne), jih rahlo pregnetite in pustite stati 15 min. Nato jajca olupite, prerežite na pol in iz rumenjakov naredite jajčni namaz. Tega naredite tako, da rumenjakom dodate malo majoneze in gorčice ter sol in poper, ne pozabite še na kanček zelene jedilne barve, ter vse skupaj zmešate. Jajčni namaz nato naložite na jajčne polovice, ki jih s črnimi olivami okrasite v obliki pajkov.

Hrenovke, ki spominjajo na prste ali mumije

Če hrenovke pred kuhanjem ali pečenjem zarežete, kot da bi imele na vrhu noht, nižje pa kožne gube in členke, bodo po toplotni obdelavi videti kot pravi pravcati prsti. Lahko pa jih preprosto ovijete v listnato testo tako, kot da bi bile mumije. Oboje bo zagotovo navdušilo vaše najmlajše.

Mladi krompir s strašljivim obrazom

Skoraj tako preprosto kot hrenovke mumije ali hrenovke prsti je v pečici mogoče pripraviti pečen krompir s strašljivim obrazom. Mlad krompir, ki ga lahko pečete z olupkom vred, najprej dobro operite, nato mu izrežite oči in usta ter ga specite v pečici. To je pravzaprav vsa čarovniška umetnost.

Čarovniški klobuki

Za čarovniške klobuke potrebujete paket navadnih okroglih piškotov, kornete za sladoled, črno jedilno barvo in malo sladkorne mase oziroma fondanta v poljubni barvi, iz katerega boste naredili tanke trakove. Postopek je preprost: na vsak piškot postavite narobe obrnjen kornet, oboje dobro prekrijte s črno barvo in okrog nato položite še trak fondanta.

Usta z zobmi

Podobno hitro in z le štirimi stvarmi lahko pripravite tudi usta z zobmi. Velike okrogle navadne piškote prerežete na pol. Eno polovico namažete s sladko smetano, ki ste jo prej pobarvali z rdečo jedilno barvo. Nanjo položite majhne bele sladkorne bombone, ki spominjajo na zobe, in čez položite drugo polovico piškota.

Še nekaj več zamisli za strašljive prigrizke ob noči čarovnic si lahko ogledate v videu na vrhu članka.