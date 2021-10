Slastna juha za noč čarovnic

Ko so dnevi vse krajši in je zunaj vse hladneje, se vse več zadržujemo za štirimi stenami, ali doma ali pri prijateljih. Naše kuhinje in stanovanja preplavljajo omamne vonjave po skrbno pripravljenih domačih jedeh, ob katerih se radi poveselimo s prijatelji in bližnjimi. Poiskali smo nekaj priročnih receptov za pripravo različnih jesenskih juh, ki nas bodo grele v hladnih in temnih jesensko-zimskih popoldnevih.

Postrezite juho v hlebcu kruha

Kdaj ste nazadnje malo eksperimentirali in poskusili pripraviti kremno juho, ki je doma prej še niste postregli? Zakaj si ne bi svojih brbončic malo razvajali še s toplimi in slastnimi jesenskimi juhami? Morda najdete idejo za naslednje nedeljsko kosilo prav med temi recepti. Poiskali smo nekaj predlogov za kremne juhe, ki ne samo da so vrhunskega okusa, lahko jih tudi nadvse lično postrežete.

Namesto krožnikov uporabite kar doma spečene hlebčke svežega kruha. Foto: Getty Images

Nobene potrebe ni, da bi bila juha vedno postrežena v krožniku. Bodite izvirni, drzni. Obarvajte svoje kosilo v jesenske barve. Juho lahko postrežete tudi v buči. Če imate večjo bučo, jo lahko uporabite namesto servirne sklede za juho, če imate več manjših, pa jih lahko uporabite tudi namesto posameznih krožnikov. Pozorni bodite le, da jih boste imeli natanko toliko, kot bo gostov za vašo mizo.

Krožnike pa lahko tudi spečete. Specite manjše hlebčke doma pripravljenega, opojno dišečega kruha. Naj bodo malo debelejši oziroma višji. Odrežite vrh hlebca in odstranite sredico. Skorja naj se malo posuši, da bo bolj trdna, nato pa jo lahko uporabite namesto krožnikov. Tudi sredico kruha, ki ste jo prej odstranili, lahko postrežete posebej, in sicer kot dodatek juhi.

Po želji lahko bučno juho na koncu še pokapamo s Štajerskim prekmurskim bučnim oljem Slovenija. Foto: Getty Images

Bučna juha

Sestavine:

Postrezite bučno juho v buči in navdušite svoje goste. Foto: Getty Images 70 dag hokaido buče,

70 dag hokaido buče, 1 čebula,

2 stroka česna,

1 l goveje juhe (lahko iz kocke),

0,5 dl sladke smetane,

1 žlica masla,

1 pest bučnih semen,

začimbe (lovorjev list, ščep mlete kumine, žlica rdeče mlete paprike) in

Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija za preliv.

Priprava:

Bučo olupimo, ji odstranimo semena in jo narežemo na majhne kocke. Čebulo olupimo in drobno sesekljamo. Segrejemo dve žlici olja. Bučo in čebulo zapečemo, dodamo strt česen, mleto papriko in lovorjev list. Prilijemo juho. Solimo, popramo, dodamo mleto kumino in bučo skuhamo do mehkega. Odstranimo lovorjev list, dodamo sladko smetano in juho zmečkamo s paličnim mešalnikom. Po potrebi še začinimo.

Segrejemo eno žlico masla, bučna semena zapečemo in nekoliko solimo. Juho nadevamo v krožnike in dodamo bučna semena. Po želji lahko dodamo kakšno žlico sladke smetane ali pa juho pokapamo z bučnim oljem.

Kremna zelenjavna juha z olivnim oljem in česnom

Juha z listi divjega česna Foto: Getty Images Sestavine:

- 400 g korenovk (približno enake količine korenine peteršilja, korenja, korenine zelene in čebule),

- 2 žlici masla,

- 400 ml zelenjavne jušne osnove,

- 200 ml mleka,

- sol,

- sveže mleta paprika,

- peščica lista divjega česna in

- 2 žlici bučnega olja.

Priprava:

Zelenjavo narežemo na od en do dva centimetra debele kocke. Prepražimo zelenjavo na maslu. Začinimo s soljo in dodamo žlico zelenjavne jušne osnove. Kuhamo, dokler ni zelenjava al dente, nato pa približno polovico zelenjave damo na stran.

Zelenjavni juhi dodamo mleko in jo zavremo. Pokrijemo in dušimo, dokler zelenjava ni mehka, nato jo zmehčamo s paličnim mešalnikom.

Dodamo na zelo tanke trakove narezane liste divjega česna in preostalo zelenjavo. Začinimo s soljo in poprom ter segrevamo. Juho razdelimo v krožnike, jo pokapamo z bučnim oljem in postrežemo.

Ješprenjeva juha z bučnim oljem Foto: Getty Images

Ješprenjeva juha z bučnim oljem

Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija Sestavine:

0,5 dl bučnega olja,

1 srednje debela čebula,

pest suhih gob,

ščepec majarona, timijana, zelene,

lovorjev list,

poper ali 1 žlička zeliščne soli,

100 g ješprenja,

250 g krompirja,

pol korenčka in

2 zrni česna, sesekljan peteršilj.

Priprava:

Ješprenjevo kašo operemo in namakamo nekaj ur, najbolje čez noč. Skuhamo jo v dveh litrih osoljene vode. Posušene gobe za krajši čas namočimo, potem jih odcedimo. V posodi segrejemo olje, spražimo nasekljano čebulo, dodamo gobe, začimbe in dušimo, dokler voda ne izpari.

Krompir narežemo na majhne kocke, ga dodamo gobam in še malo dušimo. Dodamo še sesekljan česen in zalijemo z malo vode. Dodamo ješprenj skupaj s tekočino, kolikor je potrebujemo. Korenček naribamo v juho in kuhamo tako dolgo, da je kuhan krompir (približno 15 minut). Po potrebi juho razredčimo z malo vode. Preden ponudimo, dodamo še sesekljan peteršilj.

