Imenitna in otročje preprosta jed, ki vas bo zasvojila #video

Lahko jo ponudimo kot prvo jed odličnega kosila, lahko pa nastopa v samostojni vlogi kot glavna igralka lahkotnega večernega obroka. V hladnih dneh, ki kar vztrajajo v naših krajih, je zelena juha kot nalašč, da se malce pogrejemo, telesu privoščimo nekaj dragocenih hranilnih snovi ter se pustimo pocrkljati bogatemu okusu bučnega olja in bučnih semen.

Sestavine, ki so vedno pri roki

Iz komaj nekaj sestavin, ki jih imamo večinoma vedno v domači shrambi, lahko pripravimo okusno juho, ki bo kot nalašč za hiter obrok med tednom. Njena priprava je tako preprosta, da jo lahko zaupamo tudi najmlajšim kuhinjskim pomočnikom, ki bodo uživali v pripravi in jo bodo potem s še večjo slastjo tudi pojedli.

To bo juha, ki bo postala stalnica na vaši mizi, z njo boste vedno poželi same pohvale, saj je zaradi nekaj kapljic odličnega štajersko-prekmurskega bučnega olja iz Oljarne Jeruzalem SAT iz Središča ob Dravi zelo bogatega okusa. Bučna semena ji dajo kanček hrustljavosti, tako da bo všeč tudi tistim, ki ne prisegajo na pretlačene kremne juhe. Prepričani smo, da bo očarala tudi tiste, ki so naziv "juha" pripravljeni podeliti le klasični goveji juhi. Zelena kremna juha z bučnim oljem in bučnimi semeni je njena nova tekmica.

Vsak dan v drugi preobleki

Najbolj imenitno pri tej juhi pa je, da jo lahko vsak dan pripravite malce drugače, pač odvisno od tega, kaj imate v hladilniku, na vrtu ali v shrambi. Od trenutka, ko boste na pult zložili zelenjavo, do trenutka, ko bo juha zadišala na krožnikih, bo minilo le pol ure, zato je primerna za pripravo obrokov, kadar smo v stiski s časom.

Za največje gurmane, ki v kuhinji radi tudi eksperimentirajo, pa smo v recept dodali še eno sestavino, ki je ponavadi ne dodajamo juham, in sicer bučni liker iz Oljarne Jeruzalem SAT. Odlikujeta ga odlična kremasta struktura in nepozabna oreščkasta aroma bučnih semen. Uporabimo ga lahko tudi za obogatitev sladic ali pa kot dodatek jajčnemu likerju.

Zelena juha z bučnim oljem in bučnimi semeni

Čas priprave: 30 minut

Sestavine:

30 g masla

1 manjši por ali pol velikega

1 srednje debel krompir

1 bučka

15 dag brokolija

zeliščna sol

0,5 dl smetane za kuhanje

po želji 1 žlica bučnega likerja

voda

Postopek:

Maslo raztopimo in na njem na hitro prepražimo por, narezano bučko, brokoli in krompir. Bolj ko jih bomo na drobno narezali, hitreje bo juha pripravljena.

Po nekaj minutah lahko za poseben, prijeten okus dodamo bučni liker, ni pa nujno, in zalijemo z malo vode. Kuhamo tako dolgo, da je krompir kuhan, s paličnim mešalnikom spasiramo, posolimo, dodamo še vode, kolikor je potrebujemo, na koncu jed obogatimo s smetano za kuhanje.

Pred serviranjem na krožniku juho prelijemo še z bučnim oljem in dodamo bučna semena.

Juha je zelo prijetnega okusa, in če imamo možnost pobrati zelenjavo z vrta, tudi zelo zdrava. Seveda lahko dodamo še drugo zelenjavo, kar pač imamo radi oziroma kar imamo na zalogi.

Pa dober tek!