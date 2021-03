Omamno dober in otročje lahek čokoladni sufle #video

Ko si zaželimo domače čokoladno pecivo in nimamo ne volje ne časa, da bi se lotili kakšnih zapletenih receptov, je prava rešitev otročje lahek čokoladni sufle s skrivno sestavino – bučnim oljem in bučotelo, ki ga lahko pripravimo skupaj z najmlajšimi.

Čokoladni sufle je sladica, ki se je marsikdo ne upa lotiti. Na prvi pogled se nam lahko zdi preveč zapletena in se bojimo, da bi šlo lahko kaj narobe. Čeprav je res, da moramo za pripravo čokoladnega sufleja obvladati nekaj slaščičarskih veščin, pa imamo na voljo tudi poenostavljene recepte, ki bodo razveselili vse male in velike mojstre, ki bi radi ustvarili nekaj hitrega in omamno dobrega.

Poenostavljena verzija sufleja je tako imenovani "lava cake", ki ga lahko naredimo brez mleka in s čisto malo moke. Glavna značilnost tortice je čokoladni "vulkan", torej mora iz sredice tortice priteči še stopljena in vroča čokolada. Prav zato je sladica ena največjih kulinaričnih sladkih užitkov, ki pa si jo boste s tem receptom lahko pripravili sami doma in k delu povabili še otroke. Ne verjamete? Poskusite.

Naš poenostavljeni recept za čokoladni sufle vas bo popolnoma navdušil, saj je priprava otročje lahka, predvsem pa zelo hitra. Vzela vam bo le 15 minut skupaj s peko. Recepta se lahko lotijo tudi tisti malce manj izkušeni kuharji, zaupate ga lahko celo svojim otrokom, ki pa bodo pri ustvarjanju neizmerno uživali. Receptura zahteva zelo malo moke, uporabite pa lahko tudi moko brez glutena.

Čokoladni sufle, ki vedno uspe

Čokoladni sufle bomo pripravili s posebnima skrivnima sestavinama, ki bosta sufleju dodali tisti pravi okus po praženih oreščkih. Tega pa bomo pričarali z dodatkom Štajersko prekmurskega bučnega olja iz Oljarne Jeruzalem SAT iz Središča ob Dravi, ki bo naši slaščici podaril svilnato teksturo, in bučotele ali bučnega namaza iz praženih in karameliziranih bučnic, prav tako narejene v Oljarni Jeruzalem SAT.

Okus je resnično fantastičen.

Recept za šest čokoladnih suflejev z bučnim oljem in bučotelo

Sestavine:

170 g čokolade

150 g masla

4 jajca

2 žlici sladkorja

ščepec soli

Za serviranje:

vaniljev sladoled

mleti sladkor z okusom vanilje

bučno olje za preliv

maline

Za peko: 6 keramičnih modelčkov za sufleje

Priprava v petih korakih:

1. korak: Pečico še pred začetkom priprave nastavite na 200 stopinj Celzija, da se segreje. Ventilatorja ne potrebujete.

2. korak: Modelčke za sufle premažite z maslom tako, da zapolnite prav vse njegove kotičke, da boste lahko sufle lahkotno dobili iz modelčkov. Modelčke po nanosu masla še na tanko potresite z moko, odvečno moko pa stresite na krožnik.

3. korak: V stekleni skledi nad vodno paro raztopite čokolado, maslo, bučotelo in na koncu dodajte 2 žlici bučnega olja . Z metlico mešajte, dokler ne dobite svilnato gladke in tekoče zmesi. Paziti morate, da čokoladna masa z bučnim oljem in bučotelo ne postane prevroča. Zmes odstavite in pustite, da se še malce ohladi, saj ne sme biti prevroča.

4. korak: Medtem v ločeni skledi z mešalnikom ali robotom zmešajte 2 celi jajci in 2 rumenjaka s sladkorjem in ščepcem soli, dokler ne dobite gladke spenjene svetlo rumene strukture.

Malce ohlajeno čokoladno zmes z bučnim oljem počasi in z občutkom primešajte jajcem in sladkorju. Ko se jajčna in čokoladna zmes dobro povežeta, dodajte dve žlici moke in premešajte.

5. korak: Zmes za čokoladni sufle ulijte v keramične modelčke tako, da ostane 1 cm do vrha modelčka. Narejena masa zadostuje za 6 čokoladnih suflejev. Sufleji bodo med peko narasli, kljub temu da v njih ni pecilnega praška ali primesi za vzhajanje.

Čokoladne sufleje pecite v pečici, ki ste jo nastavili na 200 stopinj Celzija, natanko 12 minut, če boste pri peki uporabili keramične modelčke enake velikosti. Če boste uporabili večje keramične modelčke, pa čas peke povečajte za približno 2 minuti. Čas peke pa morate zmanjšati, če boste uporabili kovinske modelčke.

Ko so sufleji pečeni, jih servirajte na krožnike, potresite z vaniljevim mletim sladkorjem in okrasite z malinami. Suflejem dodajte tudi kepico vaniljevega sladoleda, ki ga prelijete z bučnim oljem.

Pa dober tek.