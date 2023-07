Pri Ljubljani odprli nenavadno atrakcijo #foto

"Radi se pošalimo, da so koruzni labirint izdelali vesoljci, je pa plod človeške ustvarjalnosti. Koruzno polje je kot slikarsko platno, na katero lahko narišemo, karkoli si zamislimo," je povedal Luka Kastelic, idejni vodja koruznega labirinta v Krtini, ki si je letos za motiv izbral vesolje, ker "je tako skrivnostno in razburljivo za raziskovanje kot labirinti".

Foto: Koruzni labirint Krtina

V koruznem vesolju, velikem za šest nogometnih igrišč, lahko obiskovalci čas preživljajo kot pravi popotniki po vesolju, čaka jih 15 zabavno-poučnih točk, nekaj pa jih je tudi skritih oziroma niso označene na zemljevidu, ki ga obiskovalci dobijo.

Foto: Koruzni labirint Krtina

Koruzni labirint ima dva vhoda in dva izhoda, na sredini je velik most z razgledom na celoten labirint, v senci koruze najdete koruzni bar, kjer lahko posedite in se osvežite, pa tudi koruzno plažo in še veliko kotičkov za raziskovanje.

Foto: Koruzni labirint Krtina

Julija in avgusta je labirint odprt vsak dan, sicer pa bo na svojem mestu vse do pozne jeseni, zadnji teden oktobra tam že tradicionalno pripravljajo strašljivo izvedbo ob noči čarovnic.

