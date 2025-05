Kaj se po Sloveniji dogaja ta konec tedna? Preverite na Siol.Dogodki

Le redko je povod za izlet dan odprtih vrat vremenskega radarja, a velja izkoristiti priložnost, ko se ta pojavi, sploh v časih, ko že vsi obsedeno spremljamo spletno radarsko sliko padavin. Zdaj lahko iz prve roke izveste, kako meteorologi dobijo podatke zanjo – to soboto Agencija RS za okolje (Arso) vabi na ogled vremenskega radarja na Pasji ravni. Njegovo delovanje vam bodo med 11. in 17. uro predstavljali njihovi strokovnjaki.

Vremenski radar na Pasji ravni Foto: Shutterstock

Spoznavanje z vremenskim radarjem pa lahko združite s širšim raziskovanjem Pasje ravni, drugega najvišjega vrha v Polhograjskem hribovju. Čeprav manj znana, je to izjemno zanimiva izletniška točka, sploh če veste, da je nekoč šlo za najvišji vrh v "Polhograjcih".

Kako je Pasja ravan izgubila devet metrov višine

Vse do sredine 70. let 20. stoletja se je Pasja ravan vzpenjala do 1.029 metrov nad morjem, nato pa je njen vrh zravnala Jugoslovanska ljudska armada, ki je tam postavila raketno bazo. Pasja ravan je z novo višino 1.020 metrov zdrknila na drugo mesto vrhov v Polhograjskem hribovju, najvišji je zdaj z metrom več Tošč.

Ostanke vojaških bunkerjev in rovov lahko na Pasji ravni vidite še danes, leta 2013 pa so tam postavili vremenski radar.

Raketni bunker na Pasji ravni, fotografija je iz leta 2014 Foto: AndrejS.K, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Najlažji dostop do Pasje ravni je iz vasi Črni Vrh, kamor se pripeljete iz Polhovega Gradca. Pot iz Črnega Vrha do Pasje ravni vam bo vzela kakšno uro in velja za nezahtevno, primerno tudi za družine. Natančna navodila za pot najdete na spletni strani Hribi.net.

Kaj si ogledati v bližini?

Pred prihodom ali po vrnitvi s Pasje ravni se lahko ustavite v Polhovem Gradcu. Oglejte si Polhograjsko graščino in tamkajšnji muzej, najmlajši bodo uživali v Polhovem doživljajskem parku, v Deželi zelišč pa dobite Blagajev in druge blagodejne čaje ter obilico nasvetov, kako uporabljati zelišča.

Če pa si želite še raziskovanja vojaške zgodovine na območju Slovenije, je kakšne pol ure vožnje od Črnega Vrha tudi izhodišče za ogled Rupnikove linije, sistema utrdb, ki ga je v 30. letih 20. stoletja gradila Kraljevina Jugoslavija kot obrambno črto na meji s Kraljevino Italijo. Na nezahtevno krožno pot, ki vam bo vzela kakšni dve uri, krenete s parkirišča ob reki Sori tik pri pokopališču v Gorenji vasi, kjer vas bo informativna tabla seznanila s potekom poti in zanimivostmi na poti.

Oglejte si še: