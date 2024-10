Zanimiv in čudovit svet nenavadnih muzejev v Zagrebu

Se sprehajate po Zagrebu in iščete nekaj malo drugačnega? Nekaj nenavadnih zagrebških muzejev ponuja ravno to. Od zdravljenja strtih src do neverjetnih odkritij – neobičajne atrakcije ponujajo vse prej kot vsakdanjo muzejsko izkušnjo.

Ne glede na to, ali ste ljubitelj umetnosti, zaljubljeni v zgodovino ali pa samo obožujete presenečenja – Zagreb je poln zanimivih muzejev, ki čakajo, da jih odkrijete. Zakaj si ne bi oddahnili od vsakdana in stopili v nekaj povsem nepričakovanega?

Muzej iluzij Foto: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Svoje potovanje začnite v Muzeju propadlih razmerij z zbirko zgodb o ljubezni in izgubi, ki bo stopila tudi najbolj ledena srca. Muzej je eden prvih te vrste, je prejemnik prestižnih nagrad, na primer nagrade Kenneth Hudson, svetu pa je bil predstavljen tudi v reviji The New York Times. Inovacija je osvojila (zlomljena) srca po vsem svetu in še naprej navdušuje s svojimi potujočimi razstavami. Druga svetovna uspešnica pa se igra z resničnostjo in vašo glavo – Muzej iluzij bo vznemiril vse vaše čute. Sprehodite se skozi labirint ogledal, kljubujte gravitaciji in opazujte, kako se vaši prijatelji manjšajo v tej neverjetni in izjemno fotogenični pustolovščini.

Muzej propadlih razmerij Foto: Sanja Bistričić / TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Iz sanjavih iluzij se nato odpravite v kraljestvo sladkih sanj s čokolado. Pripravite se na uživanje v Muzeju čokolade in raziščite bogato zgodovino najbolj priljubljene sladice na svetu vse od časa Aztekov do danes. Odkrijte, kako nastane čokolada in zakaj nas tako navdušuje. Ob odhodu si ne pozabite privoščiti ročno izdelanih slaščic.

Muzej čokolade Foto: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Ko ste potešili svojo sladkosnedno plat, je morda čas, da nahranite še svojo domišljijo. Ljubitelji umetnosti vseh vrst bodo v Zagrebu našli številne priložnosti za ustvarjalnost. Navdušeni boste nad risbami in stripi svetovno znanega hrvaškega karikaturista v Hiši karikatur Ota Reisingerja, v Muzeju nedokončane umetnosti pa lahko prebudite umetnika v sebi in umetniškim delom dodate svoj pečat.

Muzej nedokončane umetnosti Foto: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Če potrebujete odmerek nostalgije, se pripravite na pravo retro vzdušje. Iz omare povlecite svoje stare gamaše, privijte glasbo in se vrnite v kultna osemdeseta v kar dveh muzejih, posvečenih preteklosti.

Morda ste zagrizeni oboževalec rock glasbe 80. let ali pa ste le radovedni glede tega uporniškega obdobja – odpravite se na nostalgično potovanje, polno glasbe, spominov in duha nepozabnega desetletja v Muzeju novega vala.

Prostor Muzeja 80. let je rekonstrukcija vsakdanjega življenja zagrebških družin, obiskovalcem pa ponuja izjemen prikaz življenja, mode in tehnologije tistega obdobja. Tu se lahko dobesedno dotaknete preteklosti. Vse je v neonskih barvah, povsod so kasete, stare igralne konzole pa vzbujajo močno nostalgijo po osemdesetih letih. Pravi »deja vu« na nov način.

Zdi se, da v Zagrebu ni nedovoljenih ali preveč preprostih muzejskih eksponatov. Svoj muzej je namreč dobil tudi alkoholni maček. Poln je zabavnih razstavnih predmetov in vsem znanih zgodb o težkem naslednjem jutru. Preizkusite pijani pikado in si zagotovite brezplačen vstop, nato pa se pripravite na pustolovščino, polno smeha (tokrat brez glavobola).

Muzej mačka Foto: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA





Pokažite svojo vedoželjnost in pustite radovednosti prosto pot, da doživite igrivega duha Zagreba kot še nikoli doslej. In to še ni vse s seznama neobičajnih muzejev. Gobe, denar, konoplja, kravate in selfiji – nenavadni zagrebški muzeji lahko tudi nekaj najbolj običajnega spremenijo v nekaj izjemnega. Noro navdihujoči ali čudovito čudaški – hkrati pa tudi neskončna zakladnica zabave, učenja in smeha do solz.

Naročnik oglasnega sporočila je TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA.