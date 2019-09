Razočarani Kitajci so mislili, da imajo svojo "pošast iz Loch Nessa" #video

Ob posnetku skrivnostnega bitja, ki se vije po reki, so se mnogi veselili, da so dobili podobno atrakcijo, kot jo imajo na Škotskem.

Pretekli konec tedna so splet in kitajske medije preplavili posnetki skrivnostnega bitja, ki je plavalo po reki Jangce. Zrnati posnetki so prikazovali kakšnih 20-metrov dolgo črno "pošast", ki se je vila skozi rečne valove v bližini jeza Treh sotesk v kitajski provinci Hubej.

Poglejte video:

Na kitajskem družbenem omrežju Weibo je video od petka zbral več kot 32 milijonov ogledov, predvajali so ga tudi vsi največji kitajski mediji, med drugim državna televizija CCTV.

Mutant, ki ga je povzročilo onesnaženje, ali velika kača?

Kmalu se je spletla vrsta zgodb in teorij, kaj je to skrivnostno bitje. Nekateri so bili prepričani, da gre le za vrh veliko večje živali, podobne prav tako skrivnostni pošasti iz škotskega jezera Loch Ness, zato so bitje v Jangceju hitro poimenovali "pošast Treh jezov". Spet drugi so ugibali, ali se je ta mutantska pošast pojavila zaradi onesnaženja reke, znanstveniki pa so javnost mirili in zatrjevali, da gre najverjetneje za veliko vodno kačo, poroča britanski časopis Guardian.

Foto: Reuters

Evforijo je sprožil kos plastike

V torek pa so vsi navdušenci nad možnostjo, da bo tudi Kitajska dobila svojo slavno pošast, doživeli bridko razočaranje. Delavci v pristanišču blizu kraja, kjer je nastal posnetek, so namreč iz vode izvlekli dolg kos plastike, verjetno odpadek iz katere od bližnjih ladjedelnic. Še več podobnih kosov plastike je naplavilo na obalo blizu lokacije, kjer so pred tem opazili "pošast".

Ena najbolj onesnaženih rek na svetu

Guardian ob tem navaja, da je reka Jangce, sicer najdaljša reka v Aziji, tudi ena najbolj onesnaženih. Tretjina ribjih vrst, ki živijo v reki, je zaradi onesnaženja ogroženih, medtem ko jangceška pliskavka, sladkovodni delfin, ki je živel le v Jangceju, od leta 2006 velja za izumrlo živalsko vrsto.