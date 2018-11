V Slovenijo je prišel nov gostilniški šport: metanje sekir

Vse skupaj naj bi se začelo leta 2011 v Torontu v Kanadi, ko je gostinec Matt Wilson odprl prvi lokal, kjer je bilo mogoče ob pijači za zabavo v leseno steno metati sekire. V nekaj letih je po Kanadi in ZDA odprl že več kot ducat "metalnic", dobil je tudi vrsto posnemovalcev in bari, kje je mogoče metati sekire, so postali eden najbolj vročih družabnih fenomenov v Severni Ameriki.

Pred kratkim se je prostor za "sekiromet", kot so poimenovali ta novi gostilniški šport, odprl tudi v Ljubljani, na Kajuhovi ulici v neposredni bližini nekdanjih javnih skladišč. Axe Throwing Europe je menda največji tovrstni lokal v Evropi, ima 12 tarč, na katere lahko sekire hkrati meče do sto igralcev, za varnost pa skrbijo posebej usposobljeni inštruktorji "sekirometa".

"Ob upoštevanju pravil in napotkov inštruktorja ni 'sekiromet' prav nič nevarnejši od pikada ali bovlinga," so zatrdili v ljubljanski metalnici sekir, "v Kanadi in ZDA, kjer se z metanjem sekir zabavajo že nekaj let, poškodb skorajda ne poznajo, saj pravila metanja onemogočajo nevarne situacije. Prostori za metanje sekir so ograjeni, skrbni inštruktorji pa poskrbijo, da vsi igralci razumejo in spoštujejo pravila igre."

Dodali so, da morajo igralci pred začetkom igre obvezno podpisati izjavo in strinjanje s pravili igre, prav tako opozarjajo, da sekire in alkohol niso za skupaj.

"Pri tej igri ne gre za moč, ampak je najpomembnejša tehnika," so še poudarili. V uro in pol dolgem programu usposobljeni inštruktorji udeležencem predstavijo igro, pravila in varnostne postopke, pokažejo pravilen met, nato pa se v metanju preizkusijo udeleženci.

Metanje sekir je predvsem zabava, seveda pa je lahko tudi povsem resno tekmovanje, prihodnjo sredo tako že prirejajo prvi "tradicionalni" turnir v metanju 600-gramske sekire. Za udeležbo ne potrebujete predhodnih izkušenj z metanjem sekire, saj bodo pred turnirjem vsem nadobudnim metalcem pokazali, kako in kaj.

