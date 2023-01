Naprodaj je slavna "nevidna" hiša, zvezda Instagrama #foto

Za vrtoglavih 18 milijonov dolarjev (16,6 milijona evrov) je naprodaj ena najbolj prepoznavnih kalifornijskih nepremičnin v zadnjem času. Ne gre za dvorec na Beverly Hillsu ali vilo tik ob morju, temveč za samosvojo zgradbo v puščavskem okolju narodnega parka Joshua Tree, ki je zaradi edinstvene arhitekture v kratkem času postala prava medijska zvezda.

Nevidna hiša, kot ji pravijo, se zaradi zrcalne zunanjosti skorajda povsem zlije z okoljem, ki jo obdaja, v notranjosti pa – v nasprotju s puščavo zunaj – ponuja obilico razkošja, med drugim bazen v dolžini skoraj polovice hiše.

Foto: Profimedia

Leta 2019 sta jo zgradila filmska producenta Chris in Roberta Hanley, ki pa nikoli nista prav zares živela v njej, temveč je bila hiša namenjena predvsem oddajanju.

Najeti jo je bilo mogoče za 150 tisoč dolarjev (138 tisoč evrov) na mesec, šest tisoč dolarjev (5.500 evrov) na dan oziroma tisoč dolarjev (920 evrov) na uro – mnogi bolj ali manj znani spletni vplivneži so jo namreč najeli le za to, da so se tam fotografirali in se s tem pohvalili na družbenih omrežjih.

Hiša se je med drugim pojavila v Netflixovi seriji o najsijajnejših počitniških nastanitvah na svetu, v njej pa je bivala cela vrsta zvezdniških imen, od Ariane Grande in Demi Lovato do Alicie Keys in The Weeknda. Nevidna hiša ima celo svoj profil na Instagramu, kjer ima več kot 33 tisoč sledilcev.

Gre za daleč najdražjo nepremičnino, ki je bila kadarkoli naprodaj na območju Joshua Tree, poročajo lokalni mediji. To so bili dolgo kraji, kamor so se pred vrvežem kalifornijske obale zatekali umetniki in drugi iskalci osame, nato pa je prišla pandemija in množično priseljevanje iz dve uri oddaljenega Los Angelesa. Svoje so naredila še družbena omrežja, za katera je Joshua Tree s svojo fotogeničnostjo kot naročen, in cene nepremičnin so v zadnjih letih neznansko narasle. Tako zelo, da mnogi dolgoletni prebivalci niso več zmogli plačevati najemnin in so se morali odseliti.

