Padova je eno najstarejših mest v severni Italiji, leta 1183 pred našim štetjem naj bi prvo naselbino na tem kraju ustanovil trojanski princ Antenor. Naj to drži ali ne, zgodovina Padove sega v antiko, dandanes pa je celotno mesto pravi muzej umetnostne in arhitekturne zgodovine.

Foto: Shutterstock

Med tamkajšnjimi najslavnejšimi zgradbami je kapela Scrovegni, ki jo je v začetku 14. stoletja s freskami poslikal sloviti Giotto. Leta 2021 so te freske in poslikave v še sedmih zgodovinskih zgradbah v Padovi vpisali na Unescov seznam svetovne dediščine, naval v kapelo Scrovegni je temu primerno velik in velja opozoriti, da je treba vstopnico za obisk rezervirati praviloma kar nekaj mesecev vnaprej (to storite tukaj ). Če se za izlet odločite v zadnjem trenutku, lahko poskusite ujeti poslikave na preostalih sedmih lokacijah, vse so zbrane na tem zemljevidu .

Giottove freske v kapeli Scrovegni Foto: Shutterstock

Na Unescovem seznamu je še ena pomembna točka v Padovi – najstarejši botanični vrt na svetu. Beneška republika ga je ustanovila junija 1545 in bo letos praznoval častitljivih 480 let. Ob botaničnem vrtu ne zamudite trga Prato della Vale, ki je s slikovitim umetnim otokom priljubljena družabna točka, z 90 tisoč kvadratnimi metri pa ni le največji trg v Padovi, temveč eden največjih v Evropi.

Trg Prato della Valle Foto: Shutterstock

Če si ob obisku mest vedno ogledate cerkve, v Padovi ne smete zamuditi dveh. Naslovna stolnica mesta je bazilika svete Marije Padovanske, a še več pozornosti in obiskovalcev pritegne druga, bazilika svetega Antona Padovanskega, kjer romarji molijo ob polaganju rok na svetnikovo grobnico, ogledati pa si velja tudi oltar, ki je delo renesančnega mojstra Donatella.

Priprošnje ob grobnici svetega Antona Padovanskega Foto: Shutterstock

V Padovi domuje tudi ena najstarejših univerz na svetu, ustanovljena je bila leta 1222, v njej pa so delovali mojstri, kot sta bila Galileo Galilei in Nikolaj Kopernik. Kljub pridevniku "ena najstarejših" je padovska univerza zaslužna za mladostno energijo tega mesta, tam študira več kot 70 tisoč študentov, zaradi česar je Padova dinamično mesto, polno dogajanja.

Foto: Shutterstock

Morda tudi zato, ker je to rojstni kraj enega najslavnejših koktajlov na svetu – aperol spritza. Ta je prav v zadnjih tednih v središču pozornosti, saj so padovski gostinci sprejeli dogovor, da bodo njegovo ceno omejili na štiri evre . Ravno pravi čas, da lahko na katerem od tamkajšnjih slikovitih trgov doživite enega najprijetnejših italijanskih običajev, popoldanski aperitivo, ko domačini (in poučeni obiskovalci) popijejo kozarec ali dva in si privoščijo kakšen prigrizek ter tako vzbudijo tek za večerjo.

Palazzo della Ragione na Piazzi delle Erbe, "zeliščnem trgu", je ena najbolj prepoznavnih stavb v Padovi. Foto: Shutterstock

To lahko storite na osrednjem mestnem trgu Piazza delle Erbe, ki ga na eni strani omejuje še eden od simbolov Padove, Palazzo della Ragione, zgodovinska stavba iz 13. stoletja, ki v sebi skriva množico umetnostnih in arhitekturnih biserov, v pritličju pa najstarejšo pokrito tržnico v Evropi. Tam je svoje izdelke že v 16. stoletju prodajala zadruga proizvajalcev salam in klobas, prvo tovrstno združenje v Evropi, dandanes pa je ponudba bolj raznolika in nobenega dvoma ni, da boste lahko domov odnesli nekaj, kar vas bo spominjalo na izlet v Padovo.

