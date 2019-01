Kako se je vaška pot spremenila v eno daljših in prometnejših cest v Ljubljani

Danes asfaltirana in precej prometna Litostrojska cesta je nastala na prostoru nekdanje stare kolovozne poti, ki je povezovala Celovško cesto z nekaj hišami in vrtovi. A ko so po vojni začeli graditi tovarno Litostroj, največjo v mestu tako po številu zaposlenih kot po območju, ki ga je zasedala, se je ta del Ljubljane precej spremenil. Delo v tovarni se je začelo leta 1947.

Njen nastanek je vplival na širše fizične in simbolne spremembe v prostoru. Del tega so bile tudi na novo zgrajene ulice in ceste, med njimi prav Litostrojska. Prav tako je nastala istoimenska stanovanjska soseska.

Danes asfaltirana in precej prometna Litostrojska cesta je nastala ob gradnji istoimenske tovarne, ki je v povojni obnovi Ljubljane fizično in simbolno spremenila ta del mesta. Foto: Bojan Puhek

Najprej Industrijska cesta

Ko so začeli graditi glavno dovozno cesto od Celovške proti Litostroju, so v tovarni, ki je gradila cesto, predlagali, da bi se ta imenovala Litostrojska. A izvršni odbor mestnega ljudskega odbora tega ni sprejel z obrazložitvijo, da je že ime tovarne za njen okoliš dovolj značilno, zato so predlagali, da bi bila to Industrijska cesta.

Na dovozni poti s Celovške je bilo nekoč več manjših, enodružinskih malomeščanskih vil iz 30. let prejšnjega stoletja. Ob gradnji Litostrojske ceste so jih podrli in zgradili stanovanjske bloke, ena s hišno številko 7 (na fotografiji) pa je ostala. Foto: Bojan Puhek

Litostroj je to poimenovanje sprejel, želel si je, da bi ime ulice ostalo, v knjigi Zgodovina ljubljanskih uličnih imen piše Vlado Valenčič. Spremembe naslova bi namreč podjetju povzročale nevšečnosti. A zgodilo se je ravno to, naziv Industrijska cesta se ni obdržal, nova cesta se je tako nekaj let imenovala Litostrojska, nato pa so jo leta 1952 preimenovali v Djakovićevo cesto.

Zdajšnje ime, Litostrojska cesta, se je vrnilo po osamosvojitvi.

Ob Litostrojski cesti danes stojijo stanovanjski bloki, različne srednje šole, študentski dom, podjetja in tako dalje. Foto: Bojan Puhek

Cesta, kjer so bile nekoč hiše in kmetijske površine

Litostrojska cesta je torej nastala na prostoru dovozne poti s Celovške, kjer je bilo nekoč več manjših, enodružinskih malomeščanskih vil iz 30. let prejšnjega stoletja. Do takrat pa so bili na tem območju opuščeni peskokopi in kmetijske površine, nekaj teh je nedaleč od današnje prometne Litostrojske ceste mogoče videti še danes.

Zanimivo pri Litostrojski cesti je, da je mogoče v njeni zgodovini prebirati preobrazbo tega predela mesta. Iz sprva le vaške, kolovozne poti se je tako ob zgraditvi industrijskega kompleksa Litostroj, ki je s seboj prinesel tudi nastanek mesta v mestu – Litostrojsko sosesko, spremenila v prometno obremenjeno, asfaltirano ljubljansko cesto. Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Od vaške poti do asfaltirane ceste

Zanimivo pri Litostrojski cesti je, da je mogoče v njeni zgodovini prebirati preobrazbo tega predela mesta. Sprva le vaška, kolovozna pot se je ob zgraditvi industrijskega kompleksa Litostroj, ki je s seboj prinesel tudi nastanek mesta v mestu – Litostrojsko sosesko, spremenila v prometno obremenjeno, asfaltirano ljubljansko cesto.

Vile ob njej so porušili, ohranila se je le tista s hišno številko 7, zgradili pa so stanovanjske bloke. Danes so ob njej tudi različne srednje šole, študentski dom, podjetja in drugo. Pred več kot desetimi leti se je ob načrtih za gradnjo novih zaporov kot mogoča lokacija pojavljalo tudi zemljišče ob Litostrojski cesti.

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Preberite še: