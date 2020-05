Jama pod Predjamskim gradom je še večja, kot so mislili #video

Slovenski jamarji so prišli do več novih odkritij v jami, ki se razprostira pod Predjamskim gradom, v jamskem sistemu so raziskali dodatnih 1.594 metrov novih rovov. Novi rovi obetajo še veliko več, je poročala STA, močan prepih na različnih mestih namreč jamarjem nakazuje, da je v jami še veliko dodatnih neodkritih prostorov.

Posnetki iz jame:

Avtor fotografij: Matej Blatnik

Jama pod Predjamskim gradom je znana že iz prazgodovine. Različni raziskovalci, ki so jamo sistematično raziskovali v preteklih desetletjih, so jo povezali v sistem z več drugimi okoliškimi jamami, ki se zdaj imenuje Predjamski sistem.

Skupna registrirana dolžina jame je bila do začetka letošnjega leta 13.877 metrov, kar jo je do zdaj uvrščalo na 5. mesto po dolžini v Sloveniji, so sporočili iz jamarskih društev iz Ajdovščine, Borovnice in Postojne.

