Identiteta moškega trupla, ki so ga našli v jami, še ni znana

Identiteta moškega, ki sta ga poljska jamarja v petek našla v Golokratni jami pri Orleku v občini Sežana, še ni znana. Policisti okoliščine vzroka smrti še ugotavljajo, za zdaj pa so izključili možnost, da bi moški umrl nasilne smrti.

Poljska jamarja sta v petek pri spustu v Golokratno jamo na globini okoli sto metrov približno 20 metrov pod seboj opazila negibno osebo. Istega dne nekaj po 20. uri sta se oglasila na policijski postaji v Sežani, so danes sporočili s koprske policijske uprave.

Po prejetem obvestilu sta se v jamo spustila jamarja reševalca, ki sta na navedeni lokaciji našla moško truplo. Truplo so nato jamarji reševalci iz jame dvignili v soboto ob 11.10.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Koper so za zdaj izključili možnost, da bi moški umrl nasilne smrti. Njegovo identiteto in okoliščine vzroka smrti bodo policisti skušali ugotoviti v nadaljnji preiskavi, so še sporočili.

Portal 24ur je v soboto poročal, da so jamarji intervencijo s petka zvečer prestavili na soboto zaradi slabega vremena in spolzkega terena. Pri tem je sodelovalo pet jamarskih reševalcev iz Postojne, pet iz Tolmina in trije iz Sežane.

Žrtev ni imela jamarske opreme

Moški po besedah vodje intervencije in jamarskega reševalnega centra Sežana Sama Milaniča ni imel plezalne oziroma jamarske opreme.

Poveljnik civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk je za omenjeni portal že prej povedal, da ne gre za osebo, ki bi se v jamo spustila skupaj s poljskima jamarjema, in da na tem območju ni bila prijavljena nobena pogrešana oseba.