Med najlepšimi gradovi na svetu tudi slovenski #foto

Med 21 gradovi po vsem svetu, ki so navdušili CNN-ovega novinarja, je tudi Predjamski grad pri Postojni. Ta je že več kot 800 let vpet v 123 metrov visoko skalo, zaradi česar poleg številnih turistov privablja tudi filmarje.

"Kaj je na gradovih, da fascinirajo toliko ljudi po svetu?" se sprašuje CNN-ov novinar Joe Yogerst. Verjetno gre za dramo in zgodovino, ki se je odvijala znotraj grajskih zidov, hkrati z dih jemajočo arhitekturo, je zapisal. "A tudi romantika in misterioznost, ki vzbujata našo domišljijo o vitezih v sijočih oklepih in močnih bojevniških kraljicah."

V članku je citiral tudi Marca Morrisa, avtorja knjige Castles: Their History and Evolution in Medieval Britain, ki pravi, da gradovi ljudi privlačijo predvsem zato, ker neverjetno dobro združujejo udobno notranjost z obrambno zunanjostjo.

Grad Himeji na Japonskem Foto: Getty Images

Veličastnih gradov nima le Evropa

In čeprav večina gradove povezuje z Evropo in evropsko zgodovino, lahko takšno arhitekturo najdemo po vsem svetu, na Japonskem, v Indiji in Maroku ter Mehiki.

Večino gradov zdaj uporabljajo kot muzeje, prizorišča za dogodke in koncerte, pa tudi za filmske lokacije. Tako je tudi z našim Predjamskim gradom pri Postojni, enim od 21 gradov, ki so si zaslužili mesto na CNN-ovi lestvici najlepših gradov na svetu.

Aragonski grad v Italiji Foto: Getty Images

Mogočen že več kot 800 let

Predjamski grad je največji jamski grad na svetu, ki že več kot 800 let stoji v skalni steni, 123 metrov visoko. S skrivnostnimi podzemnimi rovi je povezan z jamo pod njim, od koder je na roparske pohode odhajal vitez Erazem Predjamski.

Romantično podobo Predjamskega gradu dopolnjuje idilična rečica Lokva, ki globoko pod njim ponikne v podzemlje. Slikovit, skrivnosten in poln legend je svoje mesto našel tudi v Guinnessovi knjigi rekordov kot največji jamski grad na svetu. Njegovo posebnost so opazili tudi v filmski industriji, saj je bil že večkrat prizorišče različnih snemanj.

Predjamski grad Foto: Getty Images

Poleg Predjamskega gradu so si mesto na CNN-ovi lestvici prislužili še grad Himeji na Japonskem, grad Neuschwanstein v Nemčiji, palača Pena na Portugalskem, grad Kalmar na Švedskem, palača Topkapi v Turčiji, grad Edinburg na Škotskem, grad Vianden v Luksemburgu, grad Chambord v Franciji, grad Krak des Chevaliers v Siriji, Praški grad na Češkem, Aragonski grad v Italiji, grad Chapultepec v Mehiki, grad Bodiam v Veliki Britaniji, grad Shuri-jo v Okinavi, grad Detinec v Rusiji, grad San Felipe del Morro v Portoriku, grad Aït Ben Haddou v Maroku, utrdba Amber v Indiji, grad Alcázar v Segovii v Španiji in Palača velikega mojstra v Grčiji.

Utrdba Amber v Indiji Foto: Getty Images

Grad Neuschwanstein v Nemčiji Foto: Getty Images

Grad Chambord v Franciji Foto: Getty Images

Grad Alcázar v Segovii v Španiji Foto: Getty Images

Grad Detinec v Rusiji Foto: Getty Images

Grad Vianden v Luksemburgu Foto: Getty Images

Grad Edinburg na Škotskem Foto: Getty Images

Grad Bodiam v Veliki Britaniji Foto: Getty Images

Palača Pena na Portugalskem Foto: Getty Images

Grad San Felipe del Morro v Portoriku Foto: Getty Images

Grad Aït Ben Haddou v Maroku Foto: Getty Images

Grad Shuri-jo v Okinavi Foto: Getty Images

Grad Kalmar na Švedskem Foto: Getty Images

Palača velikega mojstra v Grčiji Foto: Getty Images

Grad Chapultepec v Mehiki Foto: Getty Images

Grad Krak des Chevaliers v Siriji Foto: Getty Images

Palača Topkapi v Turčiji Foto: Getty Images

Praški grad na Češkem Foto: Getty Images

