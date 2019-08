Grški otok, na katerem si počitnice privoščijo le najbogatejši

Grški otok Mikonos turiste privablja že od dvajsetih let prejšnjega stoletja. Takrat je namreč deloval kot baza za lovce in arheologe, ki so se na otoku nastanili med obiskom starogrških ruševin na sosednjem Delosu. Ponudba za izletnike je nato začela počasi naraščati v šestdesetih in sedemdesetih letih.

Znan je postal po obisku Jackie Kennedy

Otok je na turistični zemljevid uvrstila nekdanja prva dama ZDA Jackie Kennedy, ko si ga je izbrala za oddih s takratnim drugim možem, grškim ladjarjem Aristotelom Onassisom.

Kot največja narekovalka trendov v šestdesetih letih je povzročila, da so otok nato obiskale še monaška princesa in hollywoodska igralka Grace Kelly, Bridgette Bardot in Sophia Loren. V naslednjem desetletju se je poleg bogate ponudbe otok utrdil tudi kot prijazna destinacija do LGBT.

Čeprav dolgo neopažen, se je Mikonos iz nepomembnega ribiškega otoka preobrazil v razkošno destinacijo, namenjeno predvsem tistim, ki jim med počitnikovanjem ne bo odveč seči globoko v denarnico, poroča britanski Guardian.

Obisk restavracije morate sporočiti tedne vnaprej

Najbogatejšo izbiro ponuja plaža Nammos v zalivu Psarou, na kateri so bari, restavracije in luksuzne trgovine. Kot je za Guardian dejala hostesa Anna, je treba restavracije zaradi prezasedenosti rezervirati več tednov vnaprej.

Zaliv Psarou. Foto: Getty Images

Turisti na dan zapravijo več, kot zaslužijo delavci v desetih sezonah

Medtem ko dopustniki na noč zapravijo tudi do 50 do 100 tisoč evrov, zaposleni, ki poskrbijo za brezskrbne počitnice bogatih obiskovalcev, živijo v prenatrpanih stanovanjih, v katerih se gnetejo sezonski delavci. Kot je za Guardian povedal animator George, turisti na dan zapravijo več, kot on zasluži z delom v desetih sezonah.

Slavnim sledijo nesramno bogati

Kot omenjeno, je pri turistih najbolj priljubljena ravno plaža Nammos, ker je poleg urejenega kopališča in bogate ponudbe tudi globokomorsko pristanišče, kamor svoje jahte radi privežejo milijarderji. Pogled na večstomilijonske jahte ob plaži že dolgo ni več nobena atrakcija.

Foto: Getty Images

Tisti, ki jim plovba z jahto ne ustreza, lahko na otoku pristanejo na zasebnem heliportu, ki je le nekaj sto metrov stran oddaljeno od dogajanja. Če helikopterja nimate, pa ga lahko najamete. Za 35 minut vožnje od Aten do otoka boste odšteli 3.500 evrov.

Glede na to, koliko so obiskovalci pripravljeni odšteti za sproščanje in zabavo na otoku, Mikonos počasi postaja ne samo letovišče za zabavo in sproščanje, temveč tudi raj za nakupovanje. Trgovine in ponudba luksuznih znamk rastejo kot gobe po dežju. Tu so svoje butične trgovine odprli modni velikani, kot so Gucci, Burberry in Louis Vuitton.

Nekoč skriti kotiček za ribiče postaja metropola zabave

Skoraj ves otok je v lasti nepremičninskih agentov in poslovnežev, ki poskušajo življenje na otoku prilagoditi bogatim razsipnežem.

Foto: Getty Images

Da bi razumeli inflacijo obiskovalcev, Guardian navaja porast v številu potnikov na letališču Mikonos, to je že v fazi 25 milijonov evrov vredne prenove. V prvih šestih mesecih letošnjega leta se je število obiskovalcev povečalo za petino (282 tisoč turistov) v primerjavi z lanskim letom.

Na vrhuncu sezone vsak dan vzleti in pristane več kot 200 letal, vključno z zasebnimi. Za Guardian je direktor Fraporta Alexander Zinell dejal, da bo prenovljeno letališče odprto leta 2021, novi pridobitvi bosta tudi dva VIP-salona za tiste, ki si želijo več zasebnosti.

Domačini se pritožujejo nad visokimi najemninami

Domačini se seveda pritožujejo nad poplavo bogatih turistov in nadstandardnih novogradenj. Predvsem jim je trn v peti dvig cen na nepremičninskem trgu. Lokalnim prebivalcem je zelo težko najti dom po ceni, ki si jo lahko privoščijo.

Nick, ki je sicer zaposlen v podjetju za najem avtomobilov, je za Guardian pojasnil, da se mu je najemnina za majhno hiško, ki jo najema v notranjosti otoka, dvignila s 400 na 600 evrov na mesec. To je po njegovem mnenju trikrat več od povprečja v Grčiji.

Foto: Getty Images

"Na Mikonos že od nekdaj prihajajo turisti, a zadnja leta jih je veliko več, so premožnejši in zato zapravijo več denarja," je povedal. Lokalni prebivalci poskušajo biti del turistične ponudbe tako, da svoja domovanja uvrščajo na AirBnB, kar seveda neposredno vpliva na dvig cen najemnin za domačine.

Kljub dvigu najemnin pa omeni tudi dejstvo, da so plače delavcev na Mikonosu višje kot v preostalih delih države. "Turisti so vplivali na dvig cen, hkrati pa tudi omogočajo dobro plačana delavna mesta."

Veliko delavcev, zaposlenih v barih, restavracijah in hotelih, se na Mikonos preseli s celinskega dela države ravno zaradi dobre plače. Guardian povzema, da je trenutna brezposelnost med mladimi v Grčiji 40-odstotna, zato ne preseneča, da se večina mladih odloči za sezonsko delo na otoku.