Hrvaški otoki na prodaj: zanimanje od vsepovsod, kupcev (še) ni

Prijetno podnebje, čisto morje, krasne plaže. To nepremičninarji med drugim navajajo v oglasu za pet manjših hrvaških otokov, ki so na prodaj prek agencije Croatia-estate. Vprašali smo, kakšne so cene ter pogoji, da lahko nekdo postane lastnik otoka in s tem koščka zemlje naše južne sosede.

Sosednjo hrvaško obalo krasi 1.185 otokov, od tega je le 66 naseljenih. Manjši otoki so pogosto v zasebni lasti, tako da se med oglasi nepremičninskih agencij nemalokrat znajdejo tudi te krpice zemlje v Jadranskem morju.

Tokrat je nepremičninski portal Croatia-estate objavil seznam petih otokov, ki so na prodaj (njihov opis v nadaljevanju članka). Pripisali so, zakaj jih je vredno kupiti.

"Vabljeni k raziskovanju in uživanju v lepotah hrvaških otokov s prijetnim podnebjem, kristalnim in čistim morjem, prekrasnimi plažami, neokrnjeno naravo v kombinaciji z bogato zgodovino in kulturnim dogajanjem, okusnimi jedmi ter dobrimi vini," so zapisali na spletni strani.

Kot nam je pojasnila nepremičninska agentka agencije Ines Vojnović, se za nakup otokov zanimajo tako državljani Evropske unije kot tudi nekdanjih držav Jugoslavije.

Tu verjetno ne bo hotelskih letovišč

Vprašanje, ki ga agenciji verjetno med prvimi postavijo potencialni kupci, je, ali je gradnja na otokih dovoljena. Vse kaže, da bodo otoki še lep čas ostali nenaseljeni, saj gradnja na večini ni mogoča.

Slika je simbolična. Foto: Getty Images

Na manjših otokih ni mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja, razen če na otoku že stoji legaliziran objekt. "V takšnih situacijah se lahko lastnik odloči za obnovo objekta, ki pa ne sme presegati obstoječih površin," je pojasnila Vojničeva.

Tako kljub novemu lastništvu, če sklepamo po navedbah agentke, ne gre pričakovati, da bi lahko na trenutno neokrnjenih otokih v prihodnjih nekaj letih zrasli turistični hoteli in velikanska letovišča.

Diskretnosti željni lastniki

Dodatna zahteva lastnikov, ki se nočejo izpostavljati širši javnosti, je diskretnost. "Lastniki otokov želijo predhodno vedeti, kdo so kupci, in od potencialnih strank pričakujejo resnost," je poudarila agentka.

Fotografija je simbolična. Foto: Getty Images

Agencija za ta namen zahteva pismo o nameri, v kateri morajo potrditi svojo zainteresiranost, še preden dobijo konkretnejše podatke o otokih. Kot je dejala Vojnovićeva, brez pisne namere ne posredujejo podrobnejših informacij o prodaji.

Kaj prodajajo?

Spodaj povzemamo opise otokov, ki jih agencija prodaja, in cene. Kot je za Siol.net pojasnila nepremičninska agentka agencije, te sicer niso končne in so zgolj informativne narave. "Stanje na trgu je drugačno od tistega, kar se trenutno oglašuje," je zapisala v odgovoru.

Na prodaj so se znašli:

Otok na Kornatih:

- površina: 200 tisoč kvadratnih metrov,

- 40 metrov nad morjem,

- nizko sredozemsko rastlinje,

- približno 22 kilometrov od otoka Murterja in približno 14 kilometrov od Biograda,

- cena: 16 evrov/m2 (skupna cena za celoten otok znaša 3,2 milijona evrov).

Otok na Kornatih poleg otoka Žut:

- površina: 450 tisoč kvadratnih metrov,

- nizko sredozemsko rastlinje,

- kamnita obala,

- cena: 11 evrov/m2 (skupna cena za celoten otok znaša skoraj pet milijonov evrov).

Otok blizu Primoštena:

- površina: 56 tisoč kvadratnih metrov,

- od kopna oddaljen 200 metrov,

- peščena obala,

- nizko sredozemsko rastlinje,

- cena: 30 evrov/m2 (skupna cena za celoten otok znaša skoraj 1,7 milijona evrov).

Otok med otokom Pašman in nacionalnim parkom Kornati:

- površina: 36 tisoč kvadratnih metrov, v obliki črke L,

- 30 metrov nad morjem,

- nizko sredozemsko rastlinje,

- kamnita obala,

- 70 evrov/m2 (skupna cena za celoten otok znaša 2,5 milijona evrov).

Otok v osrednji Dalmaciji:

- površina: 35.115 kvadratnih metrov,

- sredozemsko rastlinje (90 odstotkov otroka prekriva gozd),

- obala zelo lepa in primerna za kopanje,

- oblika otoka primerna za laguno, jadranje in vse morske športe,

- cena: 1,5 milijona evrov.

Ker točnih lokacij in imen otokov niso navedli, zemljevidi prikazujejo le njihovo približno lokacijo.

Otoke prodajajo tudi Grki, Italijani, najdražji na Tajskem

Niso pa Hrvati edini, ki prodajajo svoje otoke. Med evropskimi državami, ki so turistično zanimive, je na seznamu spletne strani Private Islands Online 15 grških in trije italijanski otoki.

Otok Rangyai na Tajskem Foto: Posnetek zaslona/privateislandsonline.com

Še kot zanimivost: eden izmed najdražjih otokov, ki jih oglašujejo na omenjeni spletni strani, je otok Rangyai na Tajskem. Za malo več kot 445 tisoč kvadratnih metrov površine bo treba odšteti nekaj več kot 143 milijonov evrov.