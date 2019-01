Zvezdnik zakupil hrvaški otok, tam prireja festival z noro dragimi vstopnicami #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ta kraj je nor, neverjetno bo," je Jared Leto sporočil oboževalcem in jih povabil na otoček pri Šibeniku, kjer avgusta prireja tridnevni festival.

Obonjan, otoček pri Šibeniku, nekoč znan kot Otok mladosti, bo avgusta za tri dni spremenil ime. Od 9. do 12. avgusta se bo imenoval Mars, v tem času pa bo gostil festival, ki ga tam prireja Jared Leto, igralec in frontman skupine Thirty Seconds to Mars.

"Tako vznemirjeni smo, ta kraj je nor," je Leto pred nekaj dnevi sporočil na Instagramu in v posnetku razkril, da sredi avgusta na Hrvaškem prireja poseben dogodek.

Čeprav sam lokacije ni razkril, je po fotografijah na uradni strani dogodka jasno, da gre za Obonjan, kjer je v zadnjih letih zraslo prestižno glamping letovišče.

Kaj se bo torej dogajalo na festivalu? Leto obljublja "nepozabno izkušnjo", ki bo vključevala dva koncerta njegove skupine, ob tem pa za goste prirejajo različne delavnice, vodene vadbe joge in druge sprostitvene dejavnosti.

Cene sežejo tudi nad pet tisoč evrov za tri noči - na osebo

Vse to pa bo imelo precej zasoljeno ceno. Cene vstopnic, ki so jih začeli prodajati danes, se začnejo pri dobrih 1.300 evrih, kolikor je treba odšteti za tridnevno bivanje v štiriposteljnem šotoru s skupnimi stranišči in kopalnico.

Za nekoliko več udobja, štiriposteljni šotor, ki ima lastno stranišče in kopalnico, je treba odšteti skoraj 2.200 evrov, dvoposteljni šotor stane več kot tri tisoč evrov, če želite med festivalom tudi osebno spoznati zvezdnika, ki vse to organizira, se cena dvigne na 5.700 evrov.

Velja izpostaviti, da to niso cene za zakup celotnega šotora, temveč le za eno posteljo oziroma osebo. V minimalno tolažbo pa je podatek, da je v ceno vključena hrana.

Upamo le, da se vse skupaj ne bo končalo kot zloglasni Fyre Festival, ena največjih zvezdniških festivalskih goljufij.

