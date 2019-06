Kako je arabski princ v Dubrovniku "nabil" račun za 50 tisoč evrov #video

Pretekli konec tedna se je v dubrovniškem klubu Revelin z družbo zabaval Mohamed bin Zayed, sin emirja iz Združenih arabskih emiratov, čigar premoženje se meri v milijardah.

Kljub neizmernemu bogastvu pa se je zapletlo, ko je bilo treba plačati račun za pijačo - ta je znašal vrtoglavih 50 tisoč evrov, kar je presenetilo tudi premožno družbo, ki je v Dubrovnik priplula s prestižno 141-metrsko jahto.

Sicer ni jasno, koliko ljudi je sodelovalo v popivanju, je pa zdaj znano, kaj je družba naročila. Hrvaški časopis Jutarnji list se je namreč dokopal do računa, ki so ga v klubu izstavili v nedeljo malo pred šesto uro zjutraj, končni znesek na njem pa znaša 368.120 kun oziroma slabih 50 tisoč evrov.

Kaj so pili?

Na računu so zavedeni:

steklenica viskija Chivas Regal: 120 evrov

34 stekleničk vode Jana: 134 evrov

steklenica šampanjca Dom Perignon: 400 evrov

13 steklenic šampanjca Roederer Cristal rosé: 17.537 evrov

6 kozarcev vodke Grey Goose: 48 evrov

8 pločevink Red Bulla: 43 evrov

6 steklenic šampanjca Armand de Brignac rosé: 6.475 evrov

5 steklenic šampanjca Armand de Brignac: 4.047 evrov

6-litrska steklenica (metuzalem) šampanjca Armand de Brignac: 16.188 evrov

3 1,5-litrske steklenice (magnumi) šampanjca Armand de Brignac: 4.654 evrov

kava: 6 evrov

Družba je imela nedvomno izbran okus, po računu sodeč jim je najbolj teknil šampanjec Armand de Brignac, sicer priljubljena izbira hip hop zvezdnikov - ne nazadnje je lastnik te šampanjske hiše Jay-Z.

In čeprav so prav vsi šampanjci, ki so jih naročili, med najdražjimi, vendarle niso tako dragi, kot jih cenijo v dubrovniškem klubu - pri večini so cene približno trikrat višje kot običajno. Po drugi strani pa je to vendarle Dubrovnik - ali ni že splošno znano, da je treba v tako priljubljenih turističnih destinacijah pred naročilom pogledati na cenik?

