Šejkov sin z družbo popival v Dubrovniku, računa pa ni hotel plačati

We invite you to experience the unforgettable summer in #clubrevelin ♥️ #djmag #top100clubs #music #dubrovnik #vacation #holiday #croatia #clubbing #nightclub #summer #oldtown #dance #girls #blondehair #nightout #party #partylife #season #dj

A post shared by Culture Club Revelin (@cultureclubrevelin) on Aug 27, 2018 at 3:22am PDT