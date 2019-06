Neverjeten podvig Primorca: od Dubrovnika do Pirana na supu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primorec Nejc Gorjan z Vogrskega je končal svoj neverjeten morski podvig - veslanje na supu od Dubrovnika do Pirana. Na koncu ga je podaljšal še čez Tržaški zaliv in Sočo vse do domače Vipave, bil pa je tudi gost v oddaji Danes na Planetu.