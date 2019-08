Britanska aktivistka navdušena nad Ljubljano, zmotilo jo je nadlegovanje na ulici #video #foto

Madeleina Kay je 25-letna britanska umetnica, avtorica, ilustratorka in politična aktivistka, ki je velika zagovornica tega, da bi Velika Britanija ostala v Evropski uniji. S tem si je prislužila naziv mlade Evropejke leta 2018 in si zato nadela kar naziv EU Supergirl.

"Lik EU Supergirl sem ustvarila zato, ker je ikoničen in ker ljudje hitro prepoznajo kostum superjunaka. Omogoča mi hitreje začeti pogovor z ljudmi, ki jih politika običajno ne zanima," je povedala v intervjuju za Schwarzkopf Stiftung in še dodala, da se aktivizma loteva s čim več ustvarjalnosti in humorja.

Madeleina na shodu "No To Boris, Yes To Europe" (Ne Borisu, da Evropi, op. p.). Foto: Getty Images

"Resno, nadlegovanje na ulici me je res razjezilo"

Trenutno potuje po Evropi in raziskuje evropske prestolnice, pred nekaj dnevi pa se je ustavila tudi v Ljubljani, kjer je vse, kar jo je navdušilo, tudi skicirala. Še posebej so ji bile všeč strehe stavb, ki se jih vidi iz restavracije McDonalds na Čopovi ulici, kjer je imela poleg tega tudi mir pred nadležnimi komentarji z ulice.

"Morala sem se usesti v McDonalds, da sem lahko ujela pogled na te strehe, zdi se mi, da je bilo vredno. Dodaten bonus je bil tudi, da tam name niso leteli neprimerni komentarji. Zmaga! Čeprav, resno, nadlegovanje na ulici me je resnično razjezilo," je objavila na Twitterju in ob zapisu pripela še emoji, ki zavija z očmi. Zapis so pospremili komentarji pohval skice in spodbude, naj presliši takšne opombe.

Z navdušenjem skicirala strehe Ljubljane

Med drugim jo je navdušil tudi naš največji park Tivoli, še posebej ribnik v njem, pa tudi Prešernov trg, ki ga je izkoristila za izražanje mnenja, da je "Brexit sranje" (Bollocks to Brexit, op. p.).

Iz naše prestolnice je z več kot 30 tisočimi sledilci delila številne fotografije in videe, tudi skice Frančiškanske cerkve, Ljubljanskega gradu in drugih naših stavb, ki so jo očitno navdušile.

43/ a little American boy came to watch me making this sketch & he must have said 100 times "She's SO good at drawing" then went to fetch his Dad & siblings 😅 A strange guy also asked to take my photo, then followed me after I finished & asked me if I liked chocolate 🤨🚫🍫 No. pic.twitter.com/0XCeCEwTf0 — Madeleina Kay🇪🇺🇬🇧#EUsupergirl💫 (@MadeleinaKay) August 4, 2019

44/ Had to sit in @McDonalds in order to capture this rooftop sketch... #Ljubljana #Slovenia 🇸🇮🇪🇺 Feel like it was worth it... And the added benefit that guys weren't constantly cat calling me inside 🤩 WIN!! ✊🏻 (Seriously though the street harassment is pissing me off) 🙄 pic.twitter.com/XNip3Eghuv — Madeleina Kay🇪🇺🇬🇧#EUsupergirl💫 (@MadeleinaKay) August 4, 2019

