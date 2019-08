Johnson doživel prvi poraz. Kaj bo z brexitom za vsako ceno?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski konservativci so pod vodstvom novega britanskega premierja Borisa Johnsona v četrtek doživeli prvi volilni poraz. Na nadomestnih volitvah v valižanskem okrožju je konservativni kandidat izgubil proti liberalki Jane Dodds, ki nasprotuje brexitu. Johnson je tako v parlamentu izgubil še en glas mogoče podpore za svoj načrt brexita za vsako ceno.

Jane Dodds je v valižanskem okrožju Brecon in Radnorshire premagala konservativca Chrisa Daviesa, ki je bil odpoklican, ker je bil obsojen zaradi poneverbe stroškov. Doddsova je dobila okoli 1.400 glasov več, kar je na koncu pomenilo razliko 4,5 odstotne točke med njima. Na tretje mesto se je uvrstil kandidat stranke Brexit pod vodstvom Nigela Faragea, medtem ko je bil laburist šele četrti. Skupaj se je sicer za poslansko mesto v britanskem parlamentu potegovalo šest kandidatov.

Zmaga liberalke pomeni precejšnje težave za Johnsona

Poraz Daviesa pomeni precejšne težave za Johnsona, saj se je potencialna podpora njegovi manjšinski vladi v parlamentu zdaj zmanjšala na vsega en glas večine. To bi lahko prineslo precejšnje težave njegovim načrtom o izvedbi brexita do 31. oktobra, če se bo odločil za izstop iz EU brez dogovora. Doddsova je medtem že napovedala, da bo ob prihodu v London najprej poiskala Johnsona in mu dejala, naj izključi možnost brexita brez dogovora.