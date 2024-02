Poškodovani jamar obležal 160 metrov globoko, reševalna akcija v teku

V sredo popoldne je bila v jami na območju Gotenice skupina jamarjev, ko se je eden od njih med spuščanjem na globini okoli 160 metrov poškodoval. Padel je šest metrov globoko, pri tem pa naj bi utrpel poškodbo zapestja in reber.

Kot so že včeraj sporočili s policije, jamar ni v smrtni nevarnosti. Preostali jamarji so mu ob padcu nudili prvo pomoč, okoli 21. ure zvečer pa so se v jamo spustili tudi zdravnik in prve reševalne službe. Po poročanju Radia Slovenija so mu uredili bivak, ga oskrbeli z grelnimi odejami, toplo hrano in z vodo. Reševanje je potekalo vso noč in se še nadaljuje.