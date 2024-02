Nova nesreča v jami, reševanje bo potekalo vso noč

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje se je nesreča zgodila ob 17.37. V jami pri Jelen Brdu na območju Gotenice je bila popoldan skupina jamarjev, ko se je eden od njih med spuščanjem poškodoval in obležal na globini okoli 140 metrov.

Po poročanju portala je vodja intervencije Damijan Šinigoj povedal, da se je ekipa za reševanje okoli 21. ure začela spuščati v jamo.

"Po prvih podatkih je v jami padel okoli šest metrov v globino ter se pri tem poškodoval. Njegovo življenje naj na bi bilo ogroženo in mu je bila v jami že nudena prva pomoč. Aktivirane so pristojne službe za reševanje in poteka reševanje poškodovanca iz jame. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka," pa je sporočil Tomaž Tomaževic iz Policijske uprave Ljubljana.

Prvo pomoč so jamarju nudili po udarcu v rebra, zaradi česar je težko dihal, pa še piše portal.