"Dobili nismo niti ene odpovedi. Prvi prosti termin je januarja 2026." #video

Gašper Modic, predsednik Društva ljubiteljev Križne jame, sicer edini usposobljeni vodnik za vodenje najdaljših, od šestinpol- do sedemurnih ogledov, ki je v soboto skupaj s pripravnikom na ogled peljal tričlansko družino, nam je predstavil okoliščine nesrečnega dogodka. Spregovoril je tudi o cenah, varnosti, odpovedih. Dogodek je vzbudil ogromno domače in mednarodne pozornosti, preiskuje ga tudi policija, medtem pa vodniki sanirajo posledice reševanja ter teren pripravljajo za nove oglede. "Na veliko srečo nismo dobili nobene odpovedi. Zasedeni smo dve leti vnaprej, prvi prosti termin je januarja 2026," je povedal Modic in dodal: "Po vrnitvi smo bili žal bolj negativno kot pozitivno presenečeni nad tem, kar se je okrog tega odvijalo na površju."

Ogled najdaljšega, vodnega dela v Križni jami, ki pelje do Kristalne gore ter traja šest in pol do sedem ur, je možen le v zimskem času, od oktobra do konca marca, edinstvena izkušnja pa je rezervirana za le sto obiskovalcev. "Takrat je vodostaj najstabilnejši. Tako je zaradi varnosti obiskovalcev in še bolj zaradi varovanja jame," je pojasnil Gašper Modic, predsednik Društva ljubiteljev Križne jame, ki je preteklo soboto na omenjeni ogled vodil tričlansko družino. Zaradi močno povišanega vodostaja so v jami obtičali 55 ur.

Sobotni dogodek preiskuje tudi policija: "Lahko zgolj potrdimo, da policija o dogodku zbira obvestila, tudi v smeri morebitnih kaznivih ravnanj, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo."

Gašper Modic, predsednik Društva ljubiteljev Križne jame, je trenutno edini vodnik, usposobljen za vodenje najdaljšega, od šest in pol do sedem ur trajajočega ogleda Križne jame. Foto: K. M.



Kot vedno sem imel za vsak primer pri sebi najnujnejše stvari (za primer, da bi se zgodila nesreča s poškodbo ali kaj podobnega). Vsi so bili vseskozi na varnem in niti za trenutek ni bil nihče ogrožen. V jami sem bil večtisočkrat, zato sem vedel, da bo tako ali drugače treba počakati. Vedel sem tudi, kakšna je vremenska napoved za soboto in nedeljo, prav tako za čez teden. Vsekakor vsa pohvala reševalcem, še posebno jamarskim potapljačem, da so dostavili, kar so lahko, in nam olajšali čakanje.



Po vrnitvi smo bili žal bolj negativno kot pozitivno presenečeni nad tem, kar se je okrog tega odvijalo na površju. Domačini, ki so se vozili nad površjem Križne jame, so mi povedali, da je bil takrat, ko je v jamo prišel nepričakovan val vode, nad površjem jame nenormalno velik naliv dežja in je voda tekla po površinah, po katerih običajno nikoli ne. Po nekaterih ocenah bi lahko v pol ure padlo okoli 70 litrov na kvadratni meter, kar je količina, ki običajno pade v enem ali dveh dneh. Nikakor se na ogled ne bi podali, če bi karkoli od navedenega vedeli že prej. Na koncu je pomembno, da se je vse dobro razpletlo in da se ni nikomur nič zgodilo. Zjutraj ob 6. uri sem preveril vremensko napoved, ki ni nakazovala na močnejše nalive ali kaj podobnega (dodatna vremenska opozorila so podali okrog 8. ure, ko smo bili že v jami). Na celotnem ogledu Križne jame čez vseh 20 jezer je bil vodostaj vso pot pod normalnim. Tudi iz kapnikov voda ni pronicala bolj kot sicer. Na koncu jame (Kristalna gora – gre za podorno dvorano), smo se povzpeli na vrh, kjer smo imeli ob 12. uri okoli 30-minutni odmor za malico. Pri vrnitvi iz podorne dvorane na dno, kjer je bil čoln, se je voda dvignila za okoli 20 centimetrov, kar je nenormalno veliko za tako kratek čas. Nemudoma sem jih odpeljal čez šest jezer do 14. jezera, kjer je najnižja pasaža. Poskusili smo iti skozi, vendar nam je zmanjkalo okoli deset centimetrov. Iz čolna smo poskusili izpustiti malo zraka, a vseeno ni šlo. Ocenil sem, da nam ne bo uspelo, zato smo se vrnili do Križne gore (ogromna podorna dvorana, 50 metrov do stropa), kjer smo se namestili.Kot vedno sem imel za vsak primer pri sebi najnujnejše stvari (za primer, da bi se zgodila nesreča s poškodbo ali kaj podobnega). Vsi so bili vseskozi na varnem in niti za trenutek ni bil nihče ogrožen. V jami sem bil večtisočkrat, zato sem vedel, da bo tako ali drugače treba počakati. Vedel sem tudi, kakšna je vremenska napoved za soboto in nedeljo, prav tako za čez teden. Vsekakor vsa pohvala reševalcem, še posebno jamarskim potapljačem, da so dostavili, kar so lahko, in nam olajšali čakanje.Po vrnitvi smo bili žal bolj negativno kot pozitivno presenečeni nad tem, kar se je okrog tega odvijalo na površju. Domačini, ki so se vozili nad površjem Križne jame, so mi povedali, da je bil takrat, ko je v jamo prišel nepričakovan val vode, nad površjem jame nenormalno velik naliv dežja in je voda tekla po površinah, po katerih običajno nikoli ne. Po nekaterih ocenah bi lahko v pol ure padlo okoli 70 litrov na kvadratni meter, kar je količina, ki običajno pade v enem ali dveh dneh. Nikakor se na ogled ne bi podali, če bi karkoli od navedenega vedeli že prej. Na koncu je pomembno, da se je vse dobro razpletlo in da se ni nikomur nič zgodilo.

"Na veliko srečo nismo dobili nobene odpovedi"

Nesrečen sobotni dogodek s srečnim koncem, čeprav je vzbudil ogromno domače in mednarodne pozornosti, napovedanih obiskovalcev ni odvrnil od ogleda oziroma jih prepričal o odpovedi rezervacije.

"Na veliko srečo nismo dobili nobene odpovedi. Tisti, ki je že bil v Križni jami, pozna jamo, sistem vodenja, usposobljenost vodnikov, ta ve, da je šlo za nesrečno naključje in igro narave. Tak naliv nad jamo se namreč morda zgodi enkrat na več let. Po večini voda pride z enodnevnim zamikom in začne dvigovati vodostaj. V tem primeru se je to zgodilo v eni uri, kar je praktično nemogoče napovedati," nam še pojasni Modic.

Če odpove napovedani obiskovalec



"Žal je v tem primeru tveganje na naši strani, vendar se iz izkušenj to zgodi zelo redko. Ne vem, zakaj bi nekdo, ki čaka na ogled več let, odpovedal, razen seveda v primeru višje sile, kot je bolezen," meni Modic.



Če se napovedani obiskovalec obiska jame iz kakršnegakoli razloga ne more udeležiti, mora to sporočiti najkasneje tri dni pred najavljenim datumom, sicer mu bodo izstavili račun za stroške, ki so nastali (priprava opreme, dežurstvo vodnika, prazen termin ...). To ne velja za izredne primere, kot sta na primer bolezen in nesreča. V takem primeru naj napovedani obiskovalec najavo odpove nekaj ur pred najavljeno uro obiska.



Če je odpoved pravočasna, lahko uredijo tudi zamenjavo. Na čakalni listi za najdaljši ogled je namreč toliko obiskovalcev, da je to mogoče. V tem primeru imajo prvi na čakalni listi prednost.

Modic: Imamo rezervacije, vodostaj je ugoden, a smo oglede te dni odpovedali

Zaradi sobotnega dogodka so morali oglede v teh dneh odpovedati organizatorji. "Včeraj, danes in v prihodnjih dneh imamo rezervirano, tudi vodostaj je ugoden, saj se je približno dvajset ur po našem odhodu iz jame, ko so nas prišli iskat, toliko spustil, da bi iz jame lahko sami prišli s čolnom, brez ovir," pove Modic.

Vendarle so napovedane oglede morali odpovedati, saj je, tako pravi Modic, treba sanirati vse poškodbe, ki so nastale pri reševanju, kar bo predvidoma zahtevalo več dni del za več vodnikov.

Če odpove organizator



V primeru izredne suše ali poplav si pridržujejo pravico, da napovedane obiskovalce dva dni pred obiskom obvestijo o odpovedi ogleda. "Lani je zaradi previsokega vodostaja odpadlo pet ogledov oziroma skupin, ki bodo morale spet čakati dve leti, če bo seveda na rezerviran termin vodostaj v redu. Ponavadi jim najdemo nov termin," pove Modic.

Prvi prosti termin šele januarja 2026

Vsi termini, torej med oktobrom in marcem, so za šestinpol- do sedemurni ogled zasedeni že dve leti vnaprej. Prvi prosti termin je šele januarja 2026. Povprečno na teden na najdaljši ogled v jamo odpeljejo eno skupino, v kateri so lahko največ štiri osebe.

Medtem gre na od triinpol- do štiriurni ogled do Kalvarije največ tisoč obiskovalcev dnevno oziroma najmanj štirje obiskovalci na dan. V primeru previsokega ali prenizkega vodostaja odpadejo vsi ogledi.

Modic ob tem opozori, da koledar terminov na njihovi spletni strani ni pravilno naveden. "Delamo na tem, da se zadeva prikaže in izboljša. Tako bi bilo lažje tudi pri prijavah na ogled za obiskovalce," pojasni Modic. Za zdaj prijave zbirajo po telefonu ali e-pošti.

Modic je trenutno edini usposobljeni vodnik za najdaljšo turo

Oglede Križne jame ponuja več vodnikov, a niso vsi usposobljeni za vse. Večina jih vodi najkrajše, od eno- do enoinpolurne oglede ter od enoinpol- do dveurne oglede, za od triinpol- do štiriurne oglede je usposobljenih šest vodnikov, najdaljši, od šestinpol- do sedemurni ogled pa trenutno izvaja le Modic.

Vsi morajo imeti opravljen izpit za usposobljenost za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk, varstvo pri delu in zdravstveno oceno tveganja. Poleg tega potekajo tudi interna izobraževanja in usposabljanja znotraj društva.

Ekipa jamskih vodnikov križne jame. Foto: Društvo ljubiteljev Križne jame

Oglede in razpored vodnikov poskušajo organizirati tako, da se vodniki čim več menjajo, saj je to dobro in potrebno tako iz zdravstvenih, fizičnih ter drugih razlogov, ki so povezani s tem delom, še doda Modic.

Daljši, od triinpol- do štiriurni, ter najdaljši, od šestinpol- do sedemurni ogled, kot napisano, vodi en usposobljeni vodnik, v soboto pa je bil poleg še vodnik, ki vodi le krajše oglede in je bil, po besedah Modica, na uvajanju. Razen vodnika sta zunaj jame vedno še vsaj dve osebi, ki vesta, kdo je šel v jamo in kdaj naj bi prišel ven. Več o tem, kako poteka reševanje, si oglejte v spodnjem videoposnetku.

Ob tem Modic doda, da so zadolženi, ki so vedeli za ogled pretekli konec tedna in jih čakali zunaj jame, takoj ukrepali, klicali Jamarsko zvezo Slovenije ter jamarske potapljače, čeprav so iz izkušenj vedeli, kaj se je zgodilo. A res je, da dokler ne vidiš, ne moreš potrditi, kaj se je res zgodilo, niti ne določiti lokacije, kje se je zgodilo.

Za najdaljši ogled treba upoštevati številne posebne pogoje

Obiskovalci morajo biti za od triinpol- do štiriurni ali od šestinpol- do sedemurni ogled v dobri psihofizični pripravljenosti, zato je pri prijavi treba navesti težo in starost obiskovalcev, prav tako morajo organizatorja obvestiti, če niso plavalci, poudarjajo predstavniki Društva ljubiteljev Križne jame. Ogled namreč zajema hojo po stopnicah in nekaj plezanja, obiskovalci pa med jezeri večkrat stopijo iz čolna in nazaj. Skupna teža je pomembna zaradi ugreza čolna in lahko brez vodnika znaša 320 kilogramov.

Skupna teža obiskovalcev in vodnikov je pomembna zaradi ugreza čolna. Foto: Ana Kovač

Ob rezervaciji je napovedanim obiskovalcem naročeno, da dva dni pred obiskom potrdijo vodostaj in obisk, na dan ogleda pa morajo s seboj obvezno prinesti naročena oblačila, sicer ogled ni mogoč.

Kaj potrebujete za od triinpol- do štiriurni ali od petinpol- do sedemurni ogled Križne jame?



- Tri pare toplih nogavic,

- dolge hlače,

- toplo srajco z dolgimi rokavi in

- dva topla puloverja.



Ob tem opozarjajo, da so primerna le zgoraj našteta oblačila. Vetrovke, jakne in bunde niso primerne, saj boste čez svoja oblačila oblekli še zaščitni jamarski kombinezon, ki se čez jakno težko obleče in vas ovira pri gibanju. Vse tri pare nogavic obujete naenkrat, nato si nadenete gumijaste škornje, ki vam jih pripravijo v društvu.



Del poti hodite in se ogrejete, v čolnu, ko sedite in se peljete, je lahko hitro mrzlo. Voda ima namreč tako kot zrak osem stopinj Celzija.



Obiskovalci imajo lahko s seboj fotoaparat ali videokamero.

Obiskovalca lahko tudi zavrnejo

Obisk odsvetujejo težje gibljivim osebam in tudi mlajšim od 15 let. "Naše večletne izkušnje kažejo, da otroci po dveh urah ogleda postanejo utrujeni in premraženi," poudarijo v društvu.

Na vprašanje, ali se kdaj zgodi, da si kdo med ogledom premisli, se ustraši in ne upa dalje, Modic odgovarja, da takega primera še niso imeli, se pa je že zgodilo, da so sami zavrnili ali obrnili obiskovalce zaradi ocene o njihovi fizični pripravljenosti ali neupoštevanja navodil jamarskega vodnika. V takem primeru se obiskovalce seznani z nastalim položajem in se jih pospremi do izhoda iz jame, pove Modic.

Vsi termini, torej med oktobrom in marcem, so za od šestinpol- do sedemurni ogled zasedeni že dve leti vnaprej. Foto: Facebook

Cene: "Prilagojene so tako, da si ogled lahko privošči povprečna slovenska družina"

Za krajši ogled z vožnjo po prvem jezeru (od ure do ure in pol) se cene za odraslo osebo gibljejo med 12 in 14 evrov, za otroke od osem do devet evrov, odvisno od obdobja obiska. Za ogled vodnega dela do Kalvarije (od tri ure in pol do štiri ure) se cene gibljejo od 50 do 90 evrov, odvisno od obdobja obiska in števila oseb v skupini. Za alternativni ogled (od šest ur in pol do sedem ur) pa skupina največ štirih ljudi odšteje 320 evrov.

"Poskušamo, da so cene prilagojene do te mere, da si ogled lahko privošči tudi povprečna slovenska družina, ter po drugi strani, da se pokrijejo stroški vodenja, zavarovanja, opreme, logistike in drugega. Cilj društva je, da se lepote Križne jame, ki je naravna vrednota državnega pomena, čim bolj ohrani ter po drugi strani približa tudi slovenskim gostom in ne le tujcem z debelimi denarnicami," je komentiral Modic ter dodal, da predplačilo ni potrebno, saj se velikokrat zgodi, da zaradi vremenskih razmer ogled odpade, kar zadevo še oteži."

Sobotni dogodek se je na srečo končal srečno, a se lahko tudi ne bi. Pa so v primeru nesreče zavarovani? "Da. Zavarovani so tako obiskovalci (nezgodno), kot vodniki in tudi društvo za splošno odgovornost," je za konec še pojasnil Modic.