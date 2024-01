Potapljači bodo odločili, ali ujeto skupino v Križni jami lahko rešijo #video #vŽivo

Zaradi povečane količine padavin je v soboto popoldne po 17. uri v Križni jami ostalo ujetih pet ljudi – tričlanska družina in vodiča. Vsi so dobro. Nameščeni so v bivaku in imajo hrano. Navezava stika z ujetimi je izredno težka, saj so od vhoda v jamo oddaljeni več kot dva kilometra, potapljači pa za pot do njih potrebujejo štiri ure. Ponovni potop je predviden danes dopoldne.