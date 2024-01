Spregovorila tričlanska družina, ki je bila ujeta v Križni jami

Tričlanska družina, ki je bila skupaj z dvema vodnikoma od sobote do ponedeljka ujeta v Križni jami več kot 50 ur, je podrobnosti nesreče razkrila za portal 24ur. Člani družine so povedali, da so vedeli, da bodo nesrečo preživeli, niso pa vedeli, koliko časa bodo morali na reševalce počakati, za portal MMC pa so zavrnili komentarje, da je jamarski vodnik ravnal nepremišljeno, ker jih je odpeljal na ogled.

V Križni jami je na predelu Kristalne gore, ki je skoraj na koncu jame, v soboto skupaj z dvema vodnikoma ostala ujeta tričlanska družina, oče Tomaž, njegova žena Ajda in njuna hčerka Ana.

Za 24ur so povedali, da so v prvem stiku s potapljači v jami že mislili, da so ti že prišli po njih in se bodo kmalu odpravili domov, a ni bilo tako, saj so jim v nedeljo zjutraj najprej prinesli hrano in pijačo ter se prepričali o njihovem stanju. Iz jame niso odšli takoj, počakati so morali do ponedeljka, tako so skupaj v jami preživeli okoli 55 ur, preden so spet ugledali sončno svetlobo.

Družina prepričana, da je jamarski vodnik ravnal odgovorno

Kot so člani družine povedali za portal MMC RTVS, so prepričani, da je jamarski vodnik Gašper ravnal odgovorno in da jih na turistični ogled Križne jame ni peljal v neprimernem času. "To ni bil ekshibicionizem, to ni bilo izpostavljanje. Nismo šli na Triglav v supergah ali natikačih. Vsi smo bili zelo dobro opremljeni, tako, kot se gre v jamo. Voda je bila pod tisto mejo, do katere se še lahko gre v jamo," je pojasnila Ajda.

Tomaž je temu pritrdil in dodal, da je šlo za izreden dogodek, saj se kaj takega v 30 letih ni nikoli zgodilo. "Da bi vodnik to delal zaradi zaslužka? Nikoli. Sicer bi vodil horde ljudi v jamo, tako pa jih sprejme samo do sto na leto, čakalna doba je dve leti," je za MMC povedal Tomaž.

"Vedeli smo, da bomo preživeli, nismo pa vedeli, koliko časa bomo v jami," je za 24ur povedal Tomaž, ki je bil z ženo Ajdo in hčerko ter še dvema vodnikoma ujet v Križni jami.

Družina kljub neprijetni izkušnji ni šla zadnjič v jamo

Kot so povedali za 24ur, to ni bil njihov zadnji obisk jame. Tomaž je dodal, da se je že ponudil, da očisti jamo, hčerka Ana pa je povedala, da bo nekaj časa počakala, da "gre vse to mimo", saj je bila situacija "nelagodna", in se nato kasneje podala v katero izmed jam. Kot so dodali, je Križna jama sicer zelo varna jama, razen nekaterih ozkih prehodov.

Družina je po poročanju MMC-ja hvaležna vsem reševalnim ekipam in še posebej potapljačem, ki so jih, ko je raven vode padla, rešili.

Odzval se je tudi predsednik Društva ljubiteljev Križne jame in vodnik, ki je bil med peterico ujetih v jami

V zapisu na Facebook profilu je dogajanje v Križni jami med 6. in 8. januarjem opisal tudi Gašper Modic, predsednik DLKJ (Društvo ljubiteljev Križne jame), ki se je zahvalil vsem sodelujočim pri reševanju, med drugim podporni ekipi, civilni zaščiti, gasilcem, jamarski reševalni službi ter še posebno enoti za tehnično potapljanje, katere fantje so "prispevali levji delež pri samem reševanju".

"Na koncu se je na srečo vseh vse dobro razpletlo. Nihče od ujetih v Križni jami ni bil poškodovan ali v kakršnikoli drugi nevarnosti. Tudi za najnujnejše je bilo poskrbljeno še pred prihodom prvih potapljačev. Do neljubega dogodka je prišlo zaradi izrednih vremenskih razmer, ki so se zgodile ravno pri povratku iz jame. V normalnih pogojih priteče voda v Križno jamo s poldnevnim do enodnevnim zamikom po običajnih padavinah. V dotičnem primeru je šel nad samim površjem jame velik naliv z izjemno veliko količino vode, ki je dvignila normalen vodostaj prej kot v eni uri, kar je preprečilo izhod s čolnom pod pasažo v 14. jezeru in posledično sam izhod iz jame," je nesrečen splet okoliščin orisal Modic.

Kot je zapisal so jim o izrednem nalivu povedali domačini, ki živijo na področju, ki se nahaja nad samo jamo. "Sledil je umik na varno in suho lokacijo, kjer smo imeli shranjene najnujnejše (grelne folije, podloge, kavo, čaj, gorilnik, posode, sveče). Sledilo je dolgo čakanje, nakar so nas pri tretjem potopu, ko se je voda pod pasažo dovolj spustila, jamarski potapljači s pomočjo neoprenskih oblek peljali pod pasažo, nato smo nadaljevali pot do izhoda s čolnom, oziroma zadnji del poti iz jame peš. Vsekakor izkušnja, ki si je nismo želeli, pa se je vendar po spletu vremenskih okoliščin zgodila. Na koncu še enkrat zahvala vsem vpletenim, ki so sodelovali pri reševanju," je svoj zapis zaključil eden izmed vodnikov, Gašper Modic.

Spomnimo: v jami ujeti od sobote, rešili so jih v ponedeljek

Zaradi povečane količine padavin je v soboto popoldne po 17. uri v Križni jami ostalo ujetih pet ljudi – tričlanska družina in vodiča. Družina in vodiča so bili nameščeni v bivaku, potapljači so jim prinesli tudi hrano in pijačo.

Navezava stika z ujetimi je bila izredno težka, saj je bila peterica od vhoda v jamo oddaljena več kot dva kilometra, potapljači pa so za pot do njih potrebovali več kot štiri ure. Voda, ki je povzročila visok vodostaj, je po besedah poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana prišla iz smeri Hrvaške, kar je presenetilo tudi izkušena jamska vodnika. Jamarskim reševalcem je narasla voda povzročala velike preglavice, saj do ujetih niso mogli s čolnom.

Jamarski reševalci so peterico v obsežni reševalni akciji iz Križne jame uspešno rešili v ponedeljek popoldne.