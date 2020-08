Hrvati se smejijo vplivnici, ki se pritožuje, ker ni dobila zastonj obroka #video

Doris je s sledilci delila dopisovanje z restavracijo, v kateri so jo označili za "siroto z Instagrama" in "gosko".

Doris je s sledilci delila dopisovanje z restavracijo, v kateri so jo označili za "siroto z Instagrama" in "gosko". Foto: zajem zaslona

Če številni Hrvati prej niso vedeli, kdo je vplivnica Doris Stanković, so izvedeli zdaj. Njeni videi, kako se pritožuje, ker ji restavracija v Poreču ni hotela ponuditi brezplačnega obroka v zameno za objavo na družbenih omrežjih, so postali viralni.

Doris Stanković ima na Instagramu skoraj 79 tisoč sledilcev, na YouTubu več kot 107 tisoč naročnikov, na TikToku pa več kot 252 tisoč sledilcev. A večina Hrvatov jo je spoznala zdaj, ko je objavila videe, v katerih se pritožuje nad odzivom restavracije v Poreču, ker so v tej zavrnili njen predlog za sodelovanje.

20-letna vplivnica je neimenovani restavraciji predlagala reklamo v obliki objave na svojih družbenih omrežjih v zameno za brezplačen obrok. Lastniku njeno sporočilo ni bilo všeč in jo je ostro zavrnil.

Sledilo je prerekanje, kar je Doris spodbudilo, da je o tem posnela videe za TikTok, v katerih se zgraža nad odzivom restavracije.

"To nas lahko prosijo Madonna, Serena Williams in Will Smith"

"Ljudje moji, kaj sem doživela, to vam moram pokazati. Vsi veste, da se vplivneži velikokrat dogovorimo za sodelovanja. Tudi neki poreški restavraciji sem ponudila sodelovanje, če bi bili zainteresirani za kompenzacijo prek zgodb na Instagramu," je začela svoj prvi video in dodala, da je bila šokirana nad njihovim odzivom.

Ob tem je delila celotno dopisovanje z restavracijo, ki ji je na njen predlog sprva odgovorila: "In kaj pridobimo s tem, če vas pogostimo? Vaša ponudba je smešna, to nas lahko prosijo Madonna, Serena Williams in Will Smith."

Dodali so, da nihče iz njihove restavracije še ni slišal zanjo, in ji predlagali, da bi plačala za svoj obrok, oni pa bi znesek računa nakazali v dobrodelne namene. Podobno vplivnežem predlaga lastnik neimenovane restavracije na enem od grških otokov, a njegove ponudbe ni sprejel še nihče.

Doris je v videu poudarila, kako neprofesionalno so se odzvali na njeno ponudbo in da vplivneži to dandanes pač počnejo, restavracija pa jo je nato označila za "siroto z Instagrama". "Šokirana sem, da se nekdo, ki vodi marketing restavracije v središču Poreča na Instagramu, tako obnaša," je dodala in razkrila, da so jo ozmerjali tudi z "običajno gosko".

Namesto podpore deležna zasmehovanja

Če je pričakovala sočustvovanje, tega ni dobila, saj se večina zgraža nad njenim odzivom. Posmehujejo se temu, da je pričakovala brezplačen obrok v zameno za objavo, ob tem pa ploskajo restavraciji, ker jo je zavrnila.

Novinarka Maja Sever je ob tem tvitnila, da želi izvedeti ime te restavracije, da v njej zapravi svoj denar vsakič, ko pride v Poreč.

Sve što želim je ime ovog restorana u Poreču pa da ikada odem u taj grad sve što potrošim na hranu potrošim u tom restoranu. https://t.co/SEWVvEkT1U — Maja Sever (@SeverMaja) August 30, 2020

Nekateri so se odzvali z odgovorom, da vedo, za katero restavracijo gre, a večina komentatorjev na Twitterju je bila neizprosnih, češ da nimajo pojma, kdo je ona. Nekateri so jo tudi ozmerjali in zapisali, da je bil odgovor restavracije neprecenljiv.

Podoben odziv je doživela tudi na Facebooku, kar je vodilo do tega, da je Doris začasno zaprla svoj profil na TikToku, tistega na Instagramu pa zaklenila za javnost.

