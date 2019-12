Vplivneži padli na testu: promovirali so dietni napitek s cianidom #video

Lauren Goodger, Mike Hassini in Zara Holland so sprva brez pomisleka privolili v promoviranje "novega dietnega napitka".

Vplivneži po vsem svetu, tudi v Sloveniji, nemalokrat oglašujejo stvari, ki so v najboljšem primeru neučinkovite, v najslabšem pa škodljive.

In prav v to so privolili nekateri britanski vplivneži, vključeni v dokumentarni film Blindboy Undestroys The World na BBC3. Ta je raziskoval pomembno dilemo: kako dobro vplivneži pravzaprav poznajo izdelke, ki jih poskušajo prodati svojim sledilcem na družbenih omrežjih, in ali jih sploh preizkusijo?

Čeprav je bilo jasno napisano, da izdelek vsebuje cianid, so privolili

Lauren Goodger, Mike Hassini in Zara Holland so slavni britanski vplivneži in resničnostni zvezdniki, ki imajo skupno več kot 1,3 milijona sledilcev. Pod pretvezo, da gre za novo dietno pijačo, so jim ponudili oglaševanje lažnega napitka Cyanora, za katerega so jim rekli, da vsebuje tudi vodikov cianid, strup, ki so ga uporabljali v koncentracijskih taboriščih med drugo svetovno vojno.

Vplivnežem so povedali, da izdelka ne bodo lansirali v naslednjih treh mesecih ter da ga bodo zato lahko preizkusili šele, ko bo na trgu. S tem so hoteli ugotoviti, ali bi vplivneži promovirali izdelek, ki ga ne poznajo in ne preizkusijo.

Vsi trije, pri čemer nihče ni vedel, kaj cianid sploh je, so privolili v avdicijo za reklamo napitka:

"Ni problema. Kolikor vem, je videti precej naraven."

Še več, Lauren Goodger, ki ji na Instagramu sledi 762 tisoč sledilcev, se je celo hvalila, da je v preteklosti že reklamirala izdelek, ki ga nikoli ni preizkusila. Mike Hassini, osebni trener z 288 tisoč sledilci, pa je na pogoj, da napitka ne sme preizkusiti, odgovoril: "Ni problema." V reklami je dejal: "Kolikor vem, je videti precej naraven."

Tudi Zara Holland, ki ima 291 tisoč sledilcev, je najprej privolila v promoviranje izdelka, ne da bi ga preizkusila, a jo je nato njen agent opomnil, da ne bi smela lagati svojim sledilcem.

Irski komik Blindboy Boatclub, ki stoji za skrito kamero BBC-jevih dokumentarcev Blindboy Undestroys The World, je v dokumentarcu o vplivnežih pojasnil, da so bili ves čas transparentni in da so jim povedali vse sestavine novega napitka.

Lauren in Zara sta kasneje, ko sta izvedeli, da je šlo za skrito kamero in da lažni izdelek vsebuje strup, dejali, da "nikoli ne bi promovirali takšnega izdelka" ter da "se pred vsako promocijo vedno pozanimata o izdelku". Mike se na BBC-jevo prošnjo za komentar za zdaj še ni odzval.

Tudi med slovenskimi vplivneži sporne promocije

Medtem je oglaševalska zbornica komentirala, da so objave vplivnežev, s katerimi promovirajo izdelke za izgubo kilogramov, skrb vzbujajoče, še posebej če jih sami sploh ne preizkusijo.

Tudi med slovenskimi blogerji, vlogerji in vplivneži se najdejo takšni, ki najprej pomislijo na zaslužek, šele potem na to, kako s takšnimi objavami vplivajo na mlade potrošnike, ki so glavni uporabniki omrežij, na katerih delujejo vplivneži. Med drugim promovirajo čaj, ki zagotavlja raven trebušček ali pa iz telesa odplakne odvečno vodo, bonbone, ki spodbujajo rast las.

O tem smo pisali v članku Med slovenskimi vplivneži je vse več oblik problematičnega trženja.

Pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje se zavedajo težave, takšno trženje blogerjev, vlogerjev in vplivnežev pa so označili za problematično. "Od teh so znane osebnosti bolj izpostavljene in njihova odgovornost je večja, se strinjamo."

"Najbolj problematična oblika je všečkanje in deljenje določenih vsebin, kjer uporabniki družbenih omrežij nehote in ne da bi se zavedali, širijo določena tržna sporočila."

Tudi pri zdravstvenem inšpektoratu se strinjajo, da gre za zelo občutljivo temo, predvsem zato, ker vpliva na mlade ljudi, so pa poudarili, da del odgovornosti nosijo tudi podjetja, ki se oglašujejo prek vplivnežev.

