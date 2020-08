Tako se lastnik grške restavracije reši zastonjkarskih vplivnežev

Lastnik neimenovane restavracije na enem od grških otokov (predvideva se, da gre za Kos) je na spletnem forumu Reddit razkril, da se zadnja leta nanj obrača vse več vplivnežev, ki si v zameno za objavo na družbenih omrežjih zaželijo brezplačnega obroka.

Že nekaj let dobivajo sporočila v slogu: "Sem vplivnež, ali bi lahko prišel na zastonj kosilo v zameno za fotografijo restavracije?" Tako je za britanske medije povedal lastnik in dodal, da so jim pred tremi leti začeli odgovarjati, da ima restavracija posebno politiko. "Vplivnežem za obrok zaračunamo normalno ceno, nato pa hrano v isti vrednosti podarimo pomoči potrebnim," jim odpišejo.

Do zdaj njihove ponudbe ni sprejel še nihče, je razkril. "Nihče ni privolil v to, da bi plačal svojo hrano in poskrbel, da bi jo s tem dobil še nekdo drug." Večinoma na to sploh ne dobijo odgovora, nekateri pa celo izbrišejo izvirno sporočilo.

Ob tem jim je sporočil: "Dragi vplivneži: smešite se, ko hočete z moledovanjem ustvariti lažen svetovljanski življenjski slog."

Na Redditu je celo objavil posnetek zaslona kot primer dopisovanja s takšnimi vplivneži:

Levo: sporočilo vplivneža ali vplivnice; desno: odgovor lastnika restavracije Foto: zajem zaslona

Luksuzni hotel v Dublinu vplivnežem prepovedal vstop

Tovrstne ponudbe za sodelovanje vplivneži pošiljajo že nekaj časa. Januarja lani smo poročali o luksuznem hotelu v Dublinu, ki jim je celo prepovedal vstop, potem ko jih je ujezila mlada youtuberka z željo, da bi pri njih s fantom brezplačno bivala pet dni. Ker se jim je zdela predrzna, so jo javno okrcali in zaradi tega oznanili, da ne bodo več sodelovali z vplivneži.

Tudi neki prestižni hotel na Maldivih stalno dobiva podobne prošnje oziroma predloge za sodelovanja, kar jih sicer ne moti, a opozarjajo na dejstvo, da takšne ponudbe dobivajo od posameznikov z le nekaj tisoč sledilci in da se danes lahko za vplivneža okliče že vsak.

Podobno je z vplivneži in luksuznimi hoteli na slovenskih tleh, le da z njimi nimajo slabih izkušenj, pri potrjevanju tovrstnih sodelovanj so zelo selektivni.

