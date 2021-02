Evropejci so se pred pandemijo skrivali v Dubaju, a prihaja druga grožnja #video

Nekateri Evropejci so to zimo podaljšali bivanje v Dubaju, da bi se izognili popolnemu zaprtju zaradi koronavirusa doma. V mestu, kjer so omejitve milejše. Vendar pa bo, kot kaže, tudi tam vsega lepega kmalu konec.

Dubaj je bila ena redkih destinacij, ki je za turiste ostala odprta vse od lanskega julija, kar so izkoristili tudi številni Evropejci. Letošnjo zimo so se celo promovirali kot odprta in sončna destinacija ter odličen pobeg, za katerega ni potrebna karantena. Sicer so imeli nekaj omejitev, kot so na primer prepoved večjih druženj, primerna distanca in nošenje mask v javnih prostorih, vendar tega niso vsi dosledno upoštevali, zato jih zdaj čakajo strožji ukrepi.

Število dnevnih okužb se je v Združenih arabskih emiratih v zadnjem mesecu namreč potrojilo, grozi jim drugi val novega koronavirusa, zato so sklenili poostriti pravila.

V turizmu so že zaznali upad v primerjavi z decembrom, saj so z januarjem nekatere države že zaostrile vstop turistom, ki se vračajo iz Združenih arabskih emiratov.

V Dubaj po občutek svobode

Vendar pa niso vsi turisti pohiteli domov, številni še vedno uživajo na peščenih plažah, v klubih in restavracijah ter tudi v poletju. Turisti iz Velike Britanije, Francije, Italije, Turčije in Egipta so za Reuters povedali, da imajo v Dubaju občutek, da lahko spet zaživijo.

"V Parizu je vse zaprto, zato je resnično lepo spet uživati ob kavi v baru in kosilu v restavraciji," dejal 37-letni zavarovalni posrednik iz Francije, 35-letna Italijanka, ki sicer živi v Londonu, pa se sploh počuti svobodno, saj je imela Velika Britanija že več izjemno strogih popolnih zaprtij. "Komaj smo lahko šli ven, tukaj pa imam občutek, da lahko spet živim."

To je potrdila tudi generalna direktorica enega od klubov, da si "pobegli Evropejci trenutno najbolj želijo naužiti nekaj normalnega življenja".

A če bo novi val odnesel še zadnje turiste, se bo tudi Dubaj spoprijel s podobno krizo kot se večina turističnih destinacij zadnje mesece.

