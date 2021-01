Fascinantna hiša v pečini nad Sredozemskim morjem #video

Atenski arhitekturni studio Mold Architects se je podpisal pod fascinantno hišo na otoku Serifos v Egejskem morju, ki je od zunaj skoraj ni mogoče opaziti, saj je v večjem delu vkopana v pečino.

"Gre za lokacijo s fantastičnim razgledom, ki pa je izpostavljena močnim severnim vetrovom. Zaradi tega smo se odločili, da jo vkopljemo v skale, namesto da bi jo gradili na površju," je koncept pojasnila Iliana Kerestetzi iz studia Mold Arhitects.

Da bi se izognili občutku zaprtosti, se domovanje z velikimi okni odpira proti morju, na nasprotni strani pa je urejen notranji vrt, s čimer so ustvarili občutek zračnosti in pretočnosti.

Domovanje ima tri nadstropja, povezana s stopniščem, pri gradnji pa so izbirali kar se da naravne materiale - kamenje, beton, les in kovinske elemente -, ki zgradbo povezujejo z okolico.

Kljub zahtevnim gradbenim delom, ki jih terja takšna vkopana konstrukcija, je bil končni strošek hiše po besedah arhitektov primerljiv z običajno, nadzemno gradnjo. A to zaradi lokacije. "Treba je vedeti, da se cene zemljišč na grških otokih med seboj zelo razlikujejo," so pojasnili arhitekti, "na Serifosu in drugih manj znanih otokih so lahko tudi do desetkrat nižje kot na najbolj razvpitih, na primer na Santoriniju ali Mikonosu."

