V savdski puščavi bo zrasla Črta, 170 kilometrov dolgo mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Savdska Arabija je napovedala novega v vrsti ambicioznih gradbenih projektov, a tokrat ne gre za zgradbo, temveč za celotno mesto.

Savdski princ in prestolonaslednik Mohamed bin Salman je namreč napovedal gradnjo Črte, mesta v obliki 170 kilometrov dolgega pasu med Rdečim morjem in goratim severozahodom države.

Savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman ob predstavitvi projekta Črta (The Line) Foto: Reuters

Črta pa ne bo posebna le zaradi svoje oblike oziroma dimenzij, temveč tudi zato, ker naj bi bilo to mesto brez avtomobilov, brez cest in brez ogljičnega odtisa – popolna zelena oaza sredi puščave.

Mesto, v katerem bo lahko živelo milijon ljudi, naj bi v celoti poganjala elektrika iz obnovljivih, "čistih" virov. Sestavljeno bo iz posameznih skupnosti, "kjer bo vse oddaljeno le pet minut hoje", te skupnosti pa bodo med seboj povezane z "ultrahitrim javnim prevozom", napovedujejo Savdijci.

Foto: NEOM/Cover Images

Črta bo imela tri ravni: površje bo območje za pešce, pod njim bodo tekle linije za prevoz potnikov in blaga, najgloblje pa bo speljana infrastruktura – od električnih vodov do kanalizacije.

"To bo prvo mesto, zgrajeno okoli ljudi, ne okoli cest," so prepričani Savdijci, "je neposreden odgovor na največje izzive, s katerimi se človeštvo danes spoprijema: onesnaženje, prometna nasičenost in prenaseljenost."

Foto: Reuters

Futuristično mesto je sicer del projekta Vizija 2030, s katerim poskuša princ bin Salman prekiniti odvisnost savdskega gospodarstva od nafte ter državo preusmeriti v visoko tehnologijo, storitve in turizem, po mnenju kritikov pa tudi preusmeriti pozornost sveta od sistematičnih kršitev človekovih pravic v tej državi.

Oglejte si še: