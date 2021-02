Mesto brez avtomobilov, kjer ulične luči ugasnejo, če ni ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Singapurske oblasti so se lotile vizionarskega projekta, gradnje trajnostno naravnanega pametnega mesta, s katerim želijo postati vzor do okolja prijaznega in visokotehnološkega urbanističnega razvoja.

Pametno mesto Tengah (v malajskem jeziku to pomeni "srednji") bo zagotovilo 42 tisoč novih domovanj v državi, ki je med najgosteje poseljenimi na svetu, vsi napori načrtovalcev pa so usmerjeni v to, da bi imelo mesto kar se da majhen negativen vpliv na okolje.

Kako na do okolja prijazen način ohladiti mesto v tropskem pasu?

To na območju, ki leži le dobro stopinjo severno od ekvatorja, ni preprosto - bistven izziv pri gradnji je, kako urediti klimatizacijo domovanj in drugih prostorov, da bo bivanje za ljudi ne le vzdržno, ampak prijetno.

Sistem, pri katerem ima vsak dom svojo klimatsko napravo, močno obremenjuje električno omrežje in dodatno segreva ozračje. Foto: Getty Images

Singapur ima danes zelo visok ogljični odtis, ogljikovi izpusti na prebivalca so višji kot na primer na Kitajskem, za kar so v velikem delu odgovorne klimatske naprave. Za te gre kar tretjina povprečne porabe električne energije v vsakem gospodinjstvu, s podnebnimi spremembami in segrevanjem ozračja pa se bodo te potrebe verjetno še povečale.

V pametnem mestu Tengah nameravajo to ob obilici zelenja rešiti s centralizirano in popolnoma avtomatizirano klimatizacijo, ki bo temeljila na vodi, ohlajeni s pomočjo sončne energije. Na ta način bodo "prihranili" enako količino izpustov ogljikovega dioksida, kot če bi s cest umaknili 4.500 avtomobilov, poroča CNN.

Le za pešce in kolesarje

In avtomobilov tam res ne bo mogoče videti, vsaj na površju ne. Vsa prometna infrastruktura, ki ni namenjena pešcem in kolesarjem, bo namreč pod površjem. "Želimo ustvariti mesto, prijazno do hoje in kolesarjenja," je za CNN povedal predstavnik singapurskega sveta za urbanizem Chong Fook Loong, "sploh kolesarjenje je v zadnjih nekaj letih v Singapurju v izjemnem porastu."

Motornega prometa na površju ne bo, tam bo prostor le za pešce in kolesarje. Foto: Getty Images

Pametne luči in "pnevmatsko" odnašanje smeti

Da bi kar se da zmanjšali nepotrebno porabo energije, načrtujejo še vrsto drugih rešitev. Na primer pametno ulično razsvetljavo, pri kateri bodo luči gorele le, če bodo na javnih površinah ljudje, sicer pa bodo ugasnjene.

Prav tako bo avtomatiziran odvoz odpadkov. "Namesto smetarskih vozil, ki po ulicah praznijo zabojnike, bodo odpadki iz gospodinjstev s pomočjo pnevmatskega sistema potovali do ene skupne lokacije, iz katere jih bomo nato odvažali," je za CNN pojasnil mestni urbanist.

Tekmovanje, kdo je bolj odgovoren do okolja

Ob tem se v Singapurju zavedajo, da visokotehnološke rešitve ne bodo pomagale, če se ne spremeni tudi miselnost ljudi. Stanovalci bodo s pomočjo aplikacije lahko spremljali, koliko električne energije in vode porabijo, ter ob tem razmislili, kako bi lahko porabo še zmanjšali. V vsaki stanovanjski četrti bodo digitalni zasloni prebivalce obveščali, kakšna je njihova skupna poraba - načrtovalci upajo, da bodo s tem pri ljudeh spodbudili tekmovalno varčnost.

Oglejte si še: